Söz konusu işlem, 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasıyla duyuruldu.

Morgan Stanley tarafından KAP'a gönderilen bildirime göre alım işlemleri 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Şirket paylarına yönelik yapılan işlemlerin öne çıkan detayları şu şekilde kayıtlara geçti:

• İşlem Tarihi: 12 Kasım 2026

• Fiyat Aralığı: 5,65 TL – 5,71 TL

• İşlem Miktarı: 98.953 adet (nominal tutarlı) alış işlemi

Gerçekleştirilen bu alım hamlesinin ardından Morgan Stanley'nin Kristal Kola sermayesindeki ortaklık hakları, 12 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yüzde 3 seviyesini resmen aşmış oldu.

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