16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bildirime göre, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu “CC (tr)” seviyesinden “prD (tr)” seviyesine çekildi.

JCR Avrasya tarafından gerçekleştirilen acil gözden geçirme sürecinin temelinde, şirketin borç ödeme yükümlülüğünde yaşanan aksama yer aldı.

Açıklamada, Peker GYO’nun 13 Kasım 2026 itfa tarihli ve 7,5 milyar TL nominal tutarlı kira sertifikası ihracına ilişkin ödeme yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi ve bu kapsamda temerrüde düşmesi nedeniyle not revizyonuna gidildiği bildirildi.

GÜNCEL KREDİ NOTLARI VE GÖRÜNÜM TABLOSU

Derecelendirme kuruluşu, not indirimine ek olarak şirketin tüm kredi notu görünümlerini "Negatif" olarak korudu. JCR Avrasya'nın Peker GYO için belirlediği güncel not dağılımı şu şekilde kayıtlara geçti:

• Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: prD (tr) / (Negatif)

• Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: prD (tr) / (Negatif)

• Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: prD / (Negatif)

• Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: prD / (Negatif)

JCR Avrasya, şirketteki finansal gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini ve sürece ilişkin yeni adımlara göre kredi notları ile görünümler konusunda gerekli aksiyonların alınacağını duyurdu.

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