Şirketin bildirimine göre, füze teknolojilerinde kullanılan sistemlerin tedarikini kapsayan anlaşmaların toplam bedeli 1.281.101.744 euro olarak belirlendi.

ASELSAN'DAN 1,28 MİLYAR EUROLUK YENİ SÖZLEŞMELER

ASELSAN ile ROKETSAN arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.

Füze veri bağı sistemleri, mühimmat ile ilgili platformlar arasında veri iletişimini sağlarken arayıcı başlık sistemleri hedefin tespit ve takibinde görev alıyor.

Söz konusu teknolojiler, modern füze sistemlerinin önemli bileşenleri arasında bulunuyor.

ASELSAN'IN CİROSUNU OLUMLU ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

KAP bildiriminde, sözleşmelerin tarafı olan ROKETSAN'ın ASELSAN'ın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar veya satılan malın maliyeti içindeki payı yüzde 5,6 olarak belirtildi.

ROKETSAN'ın şirketin son bilançosundaki ticari alacaklar veya borçlar içindeki payı ise yüzde 7,3 olarak açıklandı.

Yeni iş ilişkisinin başlangıç tarihi 16 Kasım 2026 olarak bildirildi.

ASELSAN, sözleşmelerin şirket faaliyetlerine etkisine ilişkin değerlendirmesinde, yeni iş ilişkisinin cirosunu olumlu etkileyeceğini belirtti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ASELSAN ile ROKETSAN arasında Füze Veri Bağı ve Arayıcı Başlık Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.281.101.744 Avro olan sözleşmeler imzalanmıştır."