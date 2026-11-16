Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı ekim ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre bütçe, ekim ayında 481 milyar 91 milyon TL (yaklaşık 481,1 milyar TL) açık verdi.

Bu sonuçla birlikte yılın ilk 10 aylık dönemindeki kümülatif bütçe açığı 2 trilyon 321 milyar 421 milyon TL seviyesine ulaştı.

GİDERLERDEKİ ARTIŞ HIZI GELİRLERİ GERİDE BIRAKTI

Bütçe dengesindeki makasın açılmasında, harcama kalemlerindeki artışın gelir büyümesinin üzerinde seyretmesi temel etken oldu.

Ekim 2026 döneminde merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artışla 1 trilyon 298 milyar 285 milyon TL olarak gerçekleşti.

Buna karşılık aynı ayda bütçe giderleri yıllık bazda yüzde 29,9 oranında yükselerek 1 trilyon 779 milyar 376 milyon TL'ye çıktı. Gider artış hızının gelir artışının iki katından fazla olması, aylık açığın 481 milyar lira bandını aşmasına yol açtı.

OCAK-EKİM DÖNEMİ BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ

Yılın ilk 10 aylık toplam verileri incelendiğinde de harcama tarafındaki baskının devam ettiği görüldü. Ocak-Ekim 2026 döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artarak 13 trilyon 406 milyar 85 milyon TL'ye yükselirken, bütçe giderleri yüzde 35,7'lik artışla 15 trilyon 727 milyar 506 milyon TL oldu.

Ekim ayı ve 10 aylık döneme ilişkin merkezi yönetim bütçe performansının özeti şu şekilde kayıtlara geçti:

Bütçe Kalemi Ekim 2026 Yıllık Değişim (Ekim) Ocak-Ekim 2026 Yıllık Değişim (10 Aylık) Bütçe Gelirleri 1 trilyon 298,3 milyar TL %13,2 13 trilyon 406,1 milyar TL %32,1 Bütçe Giderleri 1 trilyon 779,4 milyar TL %29,9 15 trilyon 727,5 milyar TL %35,7 Bütçe Dengesi (Açık) -481,1 milyar TL — -2 trilyon 321,4 milyar TL —

Ortaya çıkan tablo, hem aylık bazda hem de 10 aylık kümülatif verilerde kamu harcamalarındaki artış ivmesinin bütçe gelirlerinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.