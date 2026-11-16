9 Kasım itibarıyla bantların durduğu tesiste kesintinin iki hafta süreceği ve üretimin 25 Kasım’a kadar askıda kalacağı duyuruldu.

BMW cephesinden yapılan açıklamada, üretim molasının araç montajı için hayati önem taşıyan bazı bileşenlerin teminindeki aksamalardan kaynaklandığı belirtildi.

Şirket tedarik sorununa dair ayrıntı vermekten kaçınsa da otomotiv yayın organı Autocar, krizin arka planında Ukrayna'dan tedarik edilen kablo demetlerinin sevkiyatındaki kesintinin yattığını yazdı.

Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilere göre BMW'nin üretim ağında kritik rol oynayan Ukraynalı bir tedarikçi tesisi, ekim ayının sonlarında Rusya tarafından düzenlendiği iddia edilen askeri saldırının hedefi oldu.

Söz konusu saldırının ardından yaşanan sevkiyat duraksamasının, doğrudan Oxford'daki üretim hattını vurduğu öne sürülüyor.

KABLO DEMETİ OLMADAN BANTLAR NEDEN İLERLEMİYOR?

Otomobil üretiminin adeta "sinir sistemi" olarak nitelendirilen kablo demetleri, aracın tüm elektrik ve elektronik altyapısını birbirine bağlıyor.

Motor yönetiminden aydınlatma ünitelerine, aktif güvenlik sistemlerinden araç içi multimedya donanımlarına kadar pek çok fonksiyonun eksiksiz çalışması bu parçalara dayanıyor.

Tedarik sürecinde yaşanan en ufak bir kesinti dahi montaj hatlarının tamamen durmasına yol açabiliyor.

Kaynak: CNBC-e