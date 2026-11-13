Şirket yönetimi ile işçi temsilcileri arasında aylardır süren maliyet düşürme müzakerelerinin tıkanması üzerine alınan bu kritik karar, ülkedeki fabrikaların kapatılması ve üretimin yurt dışına kaydırılması senaryolarını yeniden gündeme taşıdı.

YÖNETİM KURULUNDAN FRENE BASMA KARARI

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın aktardığı bilgilere göre şirket yönetimi, Almanya’daki üretim ağını kökten değiştirebilecek bir adım atarak yeni sermaye aktarımlarını şimdilik rafa kaldırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mercedes-Benz Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, yönetim kurulunun Almanya’daki tesislere yapılacak tüm yeni yatırımları durdurma yönünde ortak irade ortaya koyduğunu doğruladı.

MALİYET MÜZAKERELERİNDEKİ TIKANIKLIK SÜRECİ TETİKLEDİ

Yatırım kararının arkasındaki temel neden, Almanya’daki yüksek işçilik maliyetlerinin aşağı çekilmesi konusunda tarafların bir türlü uzlaşamaması.

Aylardır devam eden görüşmelerden somut bir netice alınamadığına dikkat çeken İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger, sürecin mevcut haliyle sürdürülemez olduğuna işaret etti.

Seeger, yoğun müzakerelere rağmen bir çözüm yolu bulunamadığını vurgulayarak, "Bu nedenle Almanya'da hangi tesisleri karşılayabileceğimizi artık somut ve ayrıntılı biçimde incelemek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİMİN YURT DIŞINA KAYDIRILMASI VE İSTİHDAM BELİRSİZLİĞİ

Yatırımların dondurulmasıyla birlikte Mercedes-Benz yönetiminin masasında artık daha sert yeniden yapılanma seçenekleri bulunuyor. Maliyet baskısının aşılamaması halinde bazı tesislerin kapısına kilit vurulması ve üretim hatlarının daha düşük maliyetli ülkelere taşınması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Şirket cephesinden hangi fabrikaların risk altında olduğuna veya çalışan sayısında nasıl bir daralmaya gidileceğine dair henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Gözler, önümüzdeki günlerde yönetim ile çalışan temsilcileri arasında devam edecek görüşmelerden çıkacak nihai karara çevrilmiş durumda.

Kaynak: Bloomberg