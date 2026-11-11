Türkiye merkezli off-road ve lüks karavan üreticisi Crawler Karavan Ticaret A.Ş., mali dengelerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu.
Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 ülkede 20'yi aşkın bayilik ağı bulunan şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 29727 sicil numarasına kayıtlı Crawler Karavan için alınan mahkeme kararı, şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor.
Yasal prosedür kapsamında tanınan geçici mühlet süresince şirketin mali tabloları, mahkemece atanan konkordato komiser heyetinin denetiminde incelenecek ve üretim/ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği değerlendirilecek.
ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ TAKVİMİ BAŞLADI
Mahkemenin 10 Kasım 2026 tarihinde resmî ilan kayıtlarına (2026/845 Esas, İlan No: ILN02589982) giren duyurusuna göre:
• İtiraz Süresi: İlan tarihinden itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.
• Talep Koşulları: Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını kanıtlayıcı delillerle öne sürerek talebin reddini isteyebilecek.
KRİTİK DURUŞMA 3 ŞUBAT 2027'DE
Geçici mühlet döneminde hazırlanacak komiser heyeti raporları ve mali tablolar doğrultusunda sürecin geleceği netleşecek.
Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato davasının duruşma tarihini 3 Şubat 2027 Çarşamba günü saat 11.30 olarak belirledi.
Duruşmada, geçici mühletin kesin mühlete dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği karara bağlanacak.