Enerjide Dev Suudi Ortaklığı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 5.000 MW'lık yenilenebilir enerji hamlesinin ikinci etabı olan 3.000 MW'lık ilave kapasite çalışmalarının hız kazandığını duyurdu.

Çip Ambargosunda Çatlak: Reuters'ın aktardığına göre, askeri bağlantılı bir Çin üniversitesi ABD yaptırım listesine rağmen Nvidia’nın ileri düzey H200 yapay zekâ çiplerini temin etmeyi başardı.

FED ÜYELERİNDEN VE KURUMLARDAN SERT MESAJLAR

Deutsche Bank, Fed'in Aralık ve Mart aylarında 25'er baz puan faiz artırımına gideceğini öngördü.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun yüksek kalması halinde Aralık ayında 50 baz puanlık artışın masada olması gerektiğini savundu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan en az iki faiz artışına daha işaret ederken, Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman enflasyon beklentilerini çıpalamak için enerji ve yapay zekâ kaynaklı risklerin düşmesi gerektiğini belirtti.

Pompada Fiyat Gevşemesi: ABD'de ortalama benzin fiyatları temmuz ayından bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına indi.

Washington'da Hegseth Gerilimi: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Temsilciler Meclisi'nde azil tasarısıyla karşı karşıya olan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e arka çıkarak sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü açıkladı.

PİYASALARDA SON DURUM: BIST100, TAHVİL VE EMTİA

Borsa İstanbul Toparlanma Eşiğinde: Dün 50,8 puanlık (%0,43) düşüşle 11.661,86 puandan kapanan ve 141,9 milyar TL ile 6 Kasım sonrası en düşük işlem hacmini gören BIST 100 endeksinde, sanayi üretimindeki güçlenmenin desteğiyle bu sabah alıcılı bir açılış öngörülüyor. Yurt içinde eylül ayı sanayi üretiminin aylık %2,1, yıllık bazda %2,6 artışla 4 aylık daralma serisini sonlandırması reel sektör hisseleri için pozitif katalizör olarak değerlendiriliyor.

ABD Enflasyonu ve Varlık Fiyatlamaları: ABD'de ekim ayı manşet TÜFE'nin aylık %0,4, çekirdek TÜFE'nin ise %0,3 ile beklentileri aşması ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ve dolar endeksini yukarı taşıdı. Artan getiri beklentileri değerli metaller ve yüksek değerlemeli teknoloji hisselerinde satış baskısı yarattı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Şahin Çizgisini Koruyor: Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyonu %2 hedefine döndürmek adına aralık ayında faiz artırımının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Petrolde Jeopolitik Dalgalanma: Brent petrol, Abu Dabi'deki temaslar ve ABD-İran geriliminin sınırlı kalacağı beklentisiyle 89,17 dolara kadar gerilese de enerji altyapısına yönelik tehditlerin sürmesi toparlanma getirdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ise 2026 ortalama Brent tahminini 96,32 dolardan 97,44 dolara revize etti.

NE OLACAK? GÜNÜN VE HAFTANIN KRİTİK AJANDASI

Piyasaların seyrini belirleyecek önemli veri ve etkinlik takvimi:

Tarih / Zaman Ülke / Kurum Veri / Gelişme Piyasa Beklentisi Bugün 10.00 Türkiye (TÜİK) Ticaret Satış Hacmi ve Ciro Endeksleri İç talep dinamikleri izlenecek Bugün 10.00 Almanya Nihai TÜFE Enflasyonda teyit aranacak Bugün 12.00 / 12.45 Euro Bölgesi İtalya Sanayi Üretimi & Christine Lagarde Konuşması Para politikası sinyalleri Bugün (Tüm Gün) ABD Gaziler Günü (Veterans Day) Tahvil piyasaları kapalı, hisse piyasaları açık (düşük likidite) 12 Kasım Perşembe TCMB Yılın Enflasyon Raporu Toplantısı Yıl sonu ve 2027 enflasyon patikası 13 Kasım Cuma TCMB & Capital Intelligence Piyasa Katılımcıları Anketi & Türkiye Raporu Kur, faiz ve kredi notu değerlendirmeleri 18 Kasım Çarşamba Moody's MENA ve Türkiye Enerji Akışları Webinarı Kredi profiline yansımalar

Kaynak: İnfo Yatırım

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