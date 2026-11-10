Kurumun günlük net işlem hacmi 1 milyar 957 milyon 657 bin 23 TL olarak gerçekleşti. Alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler de belli oldu.

Paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre Yapı Kredi'nin en fazla net alım yaptığı hisse INFO oldu. INFO hisselerinde 11 milyon 469 bin 851 lot net alım gerçekleştirilirken ortalama maliyet 0,715 TL olarak kaydedildi.

INFO'yu 8 milyon 322 bin 131 lotla ISCTR, 6 milyon 124 bin 800 lotla ACIQLV, 5 milyon 900 bin 466 lotla KTLEV ve 4 milyon 642 bin 689 lotla ZOREN takip etti.

YAPI KREDİ'NİN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) INFO 11.469.851 8,73 0,715 ISCTR 8.322.131 6,33 13,71 ACIQLV 6.124.800 4,66 0,02 KTLEV 5.900.466 4,49 5,302 ZOREN 4.642.689 3,53 1,339

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ'NİN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ilk sırada TSPOR yer aldı. Yapı Kredi, TSPOR hisselerinde 31 milyon 252 bin 839 lot net satış gerçekleştirdi. Bu işlemlerin ortalama maliyeti 0,753 TL oldu.

TSPOR'u 22 milyon 119 bin 612 lotla SASA, 13 milyon 619 bin 387 lotla CVKMD, 12 milyon 480 bin 249 lotla ADESE ve 11 milyon 842 bin 364 lotla ELIMPV takip etti.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TSPOR -31.252.839 14,73 0,753 SASA -22.119.612 10,43 1,607 CVKMD -13.619.387 6,42 14,286 ADESE -12.480.249 5,88 0,561 ELIMPV -11.842.364 5,58 0,03

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