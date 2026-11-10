Bank of America Corporation, 9 Kasım 2026 tarihinde Dünya Holding A.Ş. (DUNYH) ve ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) paylarında alım satım işlemi gerçekleştirdi. İşlemlere ilişkin bildirim 10 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

KAP’a yapılan açıklamalara göre Bank of America’nın kontrolünde bulunan Merrill Lynch International aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde iki hissede farklı yönlerde pozisyon alındı.

DUNYH HİSSELERİNDE NET SATIŞ YAPTI

Dünya Holding A.Ş. (DUNYH) paylarında 9 Kasım 2026 tarihinde 12,08-12,50 TL fiyat aralığından toplam 761.860 nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönemde 1.266.929 nominal tutarlı satış işlemi yapıldı.

İşlemler sonucunda Bank of America’nın net 505.069 nominal tutarlı pay satışı gerçekleşti. Bu işlemlerin ardından şirket sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakkı oranı yüzde 3,509 seviyesinden yüzde 2,134’e geriledi.

ICUGS hisselerinde net alım gerçekleştirdi

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) paylarında ise 1,24-1,26 TL fiyat aralığından 3.968.380 nominal tutarlı alış ve 2.228.603 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.

Böylece işlemler sonucunda net 1.739.777 nominal tutarlı pay alımı yapıldı. Bank of America’nın ICUGS sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakkı oranı yüzde 2,772’den yüzde 3,273’e yükseldi.

BANK OF AMERİCA’NIN İŞLEMLERİ

Hisse Net işlem Önceki pay oranı Güncel pay oranı DUNYH 505.069 lot net satış %3,509 %2,134 ICUGS 1.739.777 lot net alış %2,772 %3,273

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