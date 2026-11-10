Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 gerileyerek 1 milyar 677 milyon TL oldu.

Üçüncü çeyrekte ise 3 milyar 176 milyon TL net zarar açıklayan şirketin bilançosunun ardından aracı kurumlar ASTOR hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi. Dört aracı kurumun değerlendirmeleri arasında en yüksek hedef fiyat 461,30 TL ile Gedik Yatırım'dan geldi.

ASTOR ENERJİ'NİN NET KÂRI YÜZDE 73 GERİLEDİ

Astor Enerji, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 1 milyar 677 milyon 318 bin 569 TL net kâr açıkladı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 6 milyar 174 milyon 499 bin 575 TL net kâr elde etmişti. Böylece şirketin 9 aylık net kârı yıllık bazda yüzde 73 azaldı.

Şirketin üçüncü çeyrek net zararı ise 3 milyar 176 milyon 124 bin 858 TL olarak gerçekleşti.

HASILAT VE ESAS FAALİYET KÂRINDA ARTIŞ

Astor Enerji'nin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydetti. Esas faaliyet kârı da yıllık bazda yüzde 31 yükseldi.

Buna karşın şirketin özkaynakları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 azaldı. Astor Enerji, üçüncü çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 3 milyar 704 milyon 609 bin 274 TL zarar açıkladı.

ASTOR HİSSESİ İÇİN HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar Astor Enerji hisselerine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Gedik Yatırım, ASTOR için 461,30 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini sürdürdü. Tacirler Yatırım ise hedef fiyatını 405 TL'den 340 TL'ye düşürmesine rağmen “al” tavsiyesini korudu.

İş Yatırım da hedef fiyatını 365,09 TL'den 297,24 TL'ye indirirken “al” tavsiyesini sürdürdü. Global Menkul ise 388 TL olan hedef fiyatını gözden geçirmeye aldı ve “al” tavsiyesini korudu.

4 ARACI KURUMUN ASTOR HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Gedik Yatırım 461,30 TL Endeks üstü getiri %190 Global Menkul 388,00 TL* Al %144,33* Tacirler Yatırım 340,00 TL Al %114,10 İş Yatırım 297,24 TL Al %87,17

ASTOR hisseleri yazım sırasında yüzde 2,39’luk yükselişle 158,80 TL’den işlem gördü.

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