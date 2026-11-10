Borsa İstanbul'da işlem gören Alarko Holding A.Ş. (ALARK) için aracı kurumların hedef fiyat değerlendirmeleri belli oldu. 10 Kasım 2026 tarihli değerlendirmelerde İş Yatırım, Deniz Yatırım ve Tacirler Yatırım, ALARK hisseleri için "Al" tavsiyelerini korudu. Hedef fiyatlar 170 TL ile 189,69 TL arasında değişirken 104 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan en yüksek getiri potansiyeli yüzde 82,39 oldu.

ALARK HİSSE HEDEF FİYATLARI 2026

Alarko Holding hisselerine yönelik değerlendirmelerde en yüksek hedef fiyat İş Yatırım'dan geldi.

İş Yatırım, ALARK için 189,69 TL hedef fiyatını ve "Al" tavsiyesini sürdürdü. Kurumun hedef fiyatı, 104 TL referans fiyata göre yüzde 82,39 getiri potansiyeline işaret etti.

Deniz Yatırım ve Tacirler Yatırım ise 170 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyelerini korudu.

ALARK hissesi için aracı kurumların hedef fiyatları şöyle:

Aracı kurum Hedef fiyat Prim potansiyeli Tavsiye İş Yatırım 189,69 TL %82,39 Al Deniz Yatırım 170,00 TL %63,46 Al Tacirler Yatırım 170,00 TL %63,46 Al

ALARK İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 189,69 TL

İş Yatırım, Alarko Holding için belirlediği 189,69 TL hedef fiyatıyla üç kurum arasında en yüksek tahmini paylaşan aracı kurum oldu.

Deniz Yatırım ve Tacirler Yatırım'ın 170 TL seviyesindeki hedef fiyatları ise yüzde 63,46 getiri potansiyeline işaret etti.

Üç kurumun da "Al" tavsiyesini sürdürmesi dikkat çekti.

ALARK HİSSESİNDE ORTALAMA HEDEF FİYAT 176,56 TL

Alarko Holding için açıklanan üç hedef fiyatın aritmetik ortalaması 176,56 TL olarak hesaplandı.

104 TL referans fiyat üzerinden ortalama hedef fiyatın ima ettiği getiri potansiyeli yaklaşık yüzde 69,77 oldu.

Aracı kurum değerlendirmelerinde öne çıkan veriler şöyle:

Gösterge Değer Değerlendirme yapan kurum 3 Al tavsiyesi veren kurum 3 En yüksek hedef fiyat 189,69 TL En düşük hedef fiyat 170,00 TL Ortalama hedef fiyat 176,56 TL Ortalama getiri potansiyeli %69,77 En yüksek getiri potansiyeli %82,39 Referans hisse fiyatı 104,00 TL

ALARKO HOLDİNG (ALARK) 3. ÇEYREK BİLANÇOSU NASILDI?

Alarko Holding (ALARK), 2026 yılının ilk 9 ayında 7,28 milyar TL net kâr açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 29,6 milyon TL zarar kaydetmişti. Böylece Alarko Holding, yıllık bazda zarardan kâra geçerken satış gelirleri yüzde 332 artışla 39,07 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin yalnızca üçüncü çeyrekte elde ettiği net kâr ise 2,68 milyar TL oldu. Alarko Holding'in üçüncü çeyrek kârı, yaklaşık 1,18 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

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