Borsa İstanbul'da TKFEN koduyla işlem gören Tekfen Holding'in ortaklık yapısında önemli bir gelişme yaşandı. Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., tek pay sahibi olduğu Vera Ticari Danışmanlık A.Ş. ile birleşme işlemini tamamladı. Birleşmenin ardından Vera'nın Tekfen Holding'deki payları Libco'ya geçerken şirketin doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 23,40'tan yüzde 32,08'e çıktı.

TEKFEN HOLDİNG'DE ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞTİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Libco İnşaat ile Vera Ticari Danışmanlık arasındaki birleşme işlemi 4 Kasım 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edildi.

Birleşme öncesinde Tekfen Holding sermayesinin yüzde 23,40'ına sahip olan Libco İnşaat, Vera Ticari Danışmanlık'ın yüzde 8,68 oranındaki paylarını da doğrudan bünyesine kattı.

Böylece Libco'nun Tekfen Holding'deki doğrudan pay sahipliği ve oy hakları oranı yüzde 32,08'e yükseldi.

LİBCO'NUN TKFEN'DEKİ PAYI YÜZDE 32,08'E YÜKSELDİ

Birleşme öncesinde Libco İnşaat'ın Tekfen Holding'deki paylarının nominal değeri 86 milyon 570 bin 449,90 TL seviyesindeydi.

Vera Ticari Danışmanlık'ın sahip olduğu 32 milyon 113 bin 879,45 TL nominal değerli payların da devredilmesiyle Libco'nun doğrudan paylarının toplam nominal değeri 118 milyon 684 bin 329,35 TL'ye ulaştı.

Tekfen Holding'deki pay değişiminin ayrıntıları şöyle:

Gösterge Birleşme öncesi Birleşme sonrası Libco'nun doğrudan pay oranı %23,40 %32,08 Doğrudan payların nominal değeri 86.570.449,90 TL 118.684.329,35 TL Vera'dan devredilen pay oranı — %8,68 Vera'dan devredilen nominal pay — 32.113.879,45 TL

VERA TİCARİ DANIŞMANLIK'IN VARLIĞI SONA ERDİ

Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesi kapsamında kolaylaştırılmış birleşme usulüyle gerçekleştirildi.

İşlemin tamamlanmasının ardından Vera Ticari Danışmanlık A.Ş. tasfiyesiz olarak sona ererken Tekfen Holding'deki payları Libco İnşaat'a geçti.

KAP bildiriminde Libco İnşaat ile CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birlikte hareket eden tüzel kişiler olduğu da belirtildi.

İşlem sonucunda Libco'nun doğrudan pay sahipliği oranı 8,68 puan arttı. Ancak birleşme, şirketin zaten tek pay sahibi olduğu Vera'nın hisselerinin doğrudan Libco bünyesine geçmesini kapsıyor. Bu nedenle açıklanan oran değişikliği, tek başına borsadan yeni hisse alımı yapıldığı anlamına gelmiyor.

TKFEN HİSSELERİ 2026'DA YÜZDE 170 YÜKSELDİ

Tekfen Holding hisseleri, 10 Kasım 2026 TSİ 15.18 itibarıyla 190,72 TL yakınlarında işlem görüyor.

TKFEN hisseleri, yılın ilk 10 ayında yaklaşık yüzde 170 değer kazanarak göre BIST 100 endeksinde bu dönemin en fazla yükselen hissesi oldu.

TEKFEN HOLDİNG (TKFEN) 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Tekfen Holding, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 9 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, yılın ilk 9 ayında 440,7 milyon TL net zarar açıkladı. Tekfen Holding, 2025 yılının aynı döneminde 4,33 milyar TL net zarar kaydetmişti. Böylece şirketin net zararı yıllık bazda yaklaşık yüzde 89,8 azaldı.

Tekfen Holding'in 2026 yılı ilk 9 aylık hasılatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18,3 gerileyerek 41,17 milyar TL oldu.

Şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte (temmuz-eylül) 838,7 milyon TL net zarar kaydetti