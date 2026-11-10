Yapay zekâ şirketi Anthropic, halka arz sürecinin resmi pazarlama çalışmalarına başlamaya hazırlanırken dosyalama belgelerinde yaşanan hata gündeme geldi.

Şirketin bankacılara gönderdiği ve daha sonra geri çektiği bir prospektüste yanlışlıkla 69,3 milyar dolarlık fon toplama hedefinin yer alması yatırımcıları şaşırttı. Anthropic, söz konusu bilgilerin güncel olmadığını belirtirken halka arzın zamanlaması ve şirketin değerlemesine ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

ANTHROPİC HALKA ARZ PAZARLAMASINA BAŞLIYOR

Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'in, halka arz kapsamında yatırımcılarla görüşmelere salı günü başlamaya hazırlandığı bildirildi. IFR'nin kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirketin halka arz pazarlama sürecini salı sabahı başlatması bekleniyor.

Anthropic'in halka arzı, yapay zekâ şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisinin dalgalandığı bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz hafta teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar ve piyasalardaki oynaklık, halka arzın zamanlamasına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Cboe Volatilite Endeksi'nin (VIX) kısa süreliğine 25 seviyesinin üzerine çıkması da piyasalardaki tedirginliği ortaya koydu. Renaissance Capital Kıdemli Stratejisti Matt Kennedy, bu seviyelerin şirketlerin genellikle halka arzlarını ertelemeyi değerlendirdiği bir döneme işaret ettiğini belirtti. Kennedy, Anthropic'in büyüklüğü ve yatırım hikâyesinin şirketi sıradan halka arzlardan farklı bir konuma taşıyabileceğini ifade etti.

YANLIŞLIKLA 69,3 MİLYAR DOLARLIK FON HEDEFİ ORTAYA ÇIKTI

Anthropic'in halka arz sürecinde yaşanan belge hatası ise piyasalarda beklenmedik bir hareketliliğe neden oldu. Pazartesi günü bankacılara gönderilen bir prospektüste 69,3 milyar dolarlık fon toplama hedefinin yer aldığı bildirildi. Ancak şirket, daha sonra bu belgenin güncel olmadığını belirterek geri çekilmesini sağladı.

Reuters'ın haberine göre Anthropic, bankacılara hisse başına 70 ila 80 dolar fiyat aralığında yaklaşık 867 milyon hissenin satışını gösteren bir belgenin kopyasını gönderdi. Şirket daha sonra gönderdiği e-postada söz konusu ayrıntıların hatalı olduğunu bildirdi.

The Information'ın haberine göre geri çekilen belge, Anthropic'in Kanada'daki dış hukuk müşaviri tarafından gönderilen güncellenmiş bir prospektüstü. Hukuk müşavirinin daha sonra bankalara bazı bilgilerin yanlış olduğunu ve belgenin güncelleneceğini bildirdiği aktarıldı.

Anthropic sözcüsü ise hem halka arz süreci hem de hatalı dosyalama hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ANTHROPİC'İN DEĞERLEMESİ 1,3 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR Mİ?

Bloomberg News'un haberine göre Anthropic'in halka arzında 1,1 trilyon ila 1,3 trilyon dolar aralığında bir değerleme üzerinde görüşmeler yürütülüyor. Bu beklenti, yaklaşık bir ay önce gündemde olan seviyelerin altında kaldı.

Söz konusu değerleme tartışmaları, teknoloji piyasalarında yaşanan düşüşün ardından daha da önem kazandı. Nasdaq 100 Endeksi'nin yüzde 14 gerilediği dönemde Anthropic'in halka arzını hangi değerleme üzerinden gerçekleştireceği yatırımcıların odağına yerleşti.

Şirketin ABD'deki Şükran Günü tatilinden önce halka arz olmayı hedeflediği belirtilirken, piyasa koşullarının ve yapay zekâ sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin sürecin seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Anthropic'in halka arzı, yapay zekâ sektörünün bugüne kadarki en dikkat çekici halka arzlarından biri olmaya aday görülüyor. Ancak geri çekilen belge ve değişen piyasa koşulları, şirketin değerlemesi ile fon toplama hedeflerine ilişkin belirsizlikleri artırmış durumda.

Kaynak: Bloomberg