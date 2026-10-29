Satışların yazılımla gizlenmesi, sahte faturalandırma ve paravan şirketler üzerinden prim borçlarının silinmesi yöntemleriyle yürütülen usulsüzlüklerde, kamuya verilen toplam zararın 135 milyon euroyu aştığı tespit edildi.

Her iki soruşturma kapsamında şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 82 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin şahsi ve ticari mal varlıklarına tedbir konuldu.

SİPARİŞLER "İKRAM" GÖSTERİLDİ

2016–2026 yılları arasındaki mali hareketleri kapsayan ilk soruşturmada, ülkenin en büyük paket servis pizza zinciri Pizza Fan hedef alındı.

İddialara göre şirket, sipariş otomasyon yazılımına müdahale ederek müşterilerin bedelini peşin veya kartla ödediği siparişleri sisteme "ücretsiz ikram" olarak kaydetti.

Böylece fiş düzenlenmeyen satışlar resmî beyannamelerin dışına çıkarılarak 150 milyon euronun üzerinde kayıt dışı ciro yaratıldı ve 35 milyon euroyu aşan KDV kaybına yol açıldı.

Mali polisin şirket yöneticilerine yönelik düzenlediği baskınlarda:

• Organizasyon liderinin ikametgahındaki mobilya arkasına gizlenmiş gizli bir bölmede 1,1 milyon euro olmak üzere, toplam 1 milyon 290 bin euro nakit ele geçirildi.

• 92 adet lüks saat ve değerli mücevherat ile çok sayıda lüks otomobil ve motosiklete el konuldu.

• Şirket sahibi dahil 23 kişi gözaltına alındı.

Şirket yönetimi ise yasal kampanya ve promosyon kapsamında verilen hediye ürünlerin müfettişler tarafından "gizlenmiş satış" şeklinde yanlış yorumlandığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Kaynak: Greek Reporter