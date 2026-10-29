Hafta başından bu yana BofA üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde toplam net hacim -1.268.130.613 TL olarak kaydedildi.

Kurumun alım tarafında savunma sanayii ve bankacılık hisseleri ağırlık kazanırken, satış listesinin ilk sırasında ulaştırma sektörü yer aldı.

Kurumun haftalık portföy hareketlerinde öne çıkan hisseler, net hacim büyüklükleri, oransal payları ve ortalama işlem maliyetleri şu şekilde şekillendi:

ALIMLARIN YARISI ASELSAN’A GİTTİ

BofA'nın hafta başından itibaren gerçekleştirdiği toplam alımların neredeyse yarısını tek başına ASELSAN oluşturdu:

• ASELS: 2,06 milyar TL seviyesindeki net alımla BofA'nın alım listesinde yüzde 48,69 gibi açık ara bir pay elde etti. Hisse başına ortalama maliyet ise 346,67 TL seviyesinde gerçekleşti.

• Bankalar: Alım listesinde ASELSAN'ı bankacılık hisseleri takip etti. Kurum, 65,55 TL maliyetle 529,3 milyon TL'lik AKBNK; 36,05 TL maliyetle 310,2 milyon TL'lik YKBNK ve 12,35 TL maliyetle 260,5 milyon TL'lik ISCTR alımı yaptı.

• Demir-Çelik: EREGL hisselerinde ise 31,68 TL ortalama maliyetle 130 milyon TL'lik net alım gerçekleşti.

SATIŞ TARAFINDA THY VE ASTOR BASKISI

Toplam satış pastasında kurumun gerçekleştirdiği çıkışların merkezinde havacılık ve enerji hisseleri yer aldı:

• THYAO: BofA'nın en sert satış yaptığı tahta oldu. Kurum, 256,76 TL maliyetle Türk Hava Yolları hisselerinde 1,09 milyar TL'yi aşan net çıkış gerçekleştirdi; bu işlem toplam satış hacminin yüzde 19,99'unu oluşturdu.

• Enerji ve Perakende: Satış tarafında THY'yi -381,9 milyon TL ile ASTOR (179,20 TL maliyet) ve -364,3 milyon TL ile BIMAS (375,08 TL maliyet) takip etti.

• İnşaat ve Sigorta: Kurum üzerinden ENKAI hisselerinde 229,4 milyon TL, TURSG hisselerinde ise 188,8 milyon TL seviyesinde net çıkış kaydedildi.

Kurumun diğer hisselerdeki net satış toplamının 3,23 milyar TL seviyesine ulaşması, BofA işlemlerinin genelde piyasadan likidite çeken bir eğilim sergilediğini ortaya koyuyor.

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