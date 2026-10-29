Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerde; Goodyear Lastikleri (GOODY) milyarlarca liralık tahsisli sermaye artırımı için kurula resmen başvururken, Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) bağımsız yönetim kurulu üyeliğindeki atamayı SPK incelemesine taşıdı.

5,5 MİLYAR LİRALIK TAHSİSLİ BAŞVURU

Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 26 Ekim 2026 tarihinde aldığı tahsisli sermaye artırımı kararı doğrultusunda 28 Ekim Çarşamba günü SPK'ya resmi başvurusunu iletti.

İhraç belgesi onay sürecine giren işlem kapsamında, sermaye artırımının tamamı doğrudan şirketin ana ortağı konumundaki Goodyear S.A. unvanlı tüzel kişiliğe tahsis edilecek.

Şirketin açıkladığı başvuru parametreleri şu şekilde gerçekleşti:

Parametre Tutar / Detay Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26 Ekim 2026 SPK Başvuru Tarihi 28 Ekim 2026 Kayıtlı Sermaye Tavanı 7.600.000.000 TL Mevcut Sermaye 1.520.000.000 TL Tahsis Edilen Taraf Goodyear S.A. Planlanan Toplam Satış Hasılatı 5.559.332.811,60 TL

Yaklaşık 5,56 milyar TL düzeyinde planlanan toplam satış hasılatıyla şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve finansal esnekliğin artırılması amaçlanıyor.

Nihai nominal sermaye tutarı ve pay ihraç fiyatı, SPK onayı ve Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında belirlenecek.

BAĞIMSIZ ÜYELİK ONAYA SUNULDU

Günün bir diğer başvurusu ise varlık yönetimi sektörünün önde gelen temsilcilerinden Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'den geldi.

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ali Hepşen'in istifa ederek görevinden ayrılmasının ardından, boşalan koltuk için yeni isim belirlendi.

Şirket Yönetim Kurulu, Hepşen'in kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Halil Kürşat Alanyalıoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verdi.

Atama kararı, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. maddesinde belirtilen bağımsızlık kriterlerine uygunluk değerlendirmesi yapılmak üzere 28 Ekim Çarşamba günü SPK'nın onay ve incelemesine sunuldu. Kuruldan gelecek olumlu görüşün ardından Alanyalıoğlu resmen göreve başlayacak.