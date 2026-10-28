Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılan rapora göre Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE), 1 Ocak – 30 Eylül 2026 döneminde net satışlarda öngörülen hedefin yüzde 88’ine, brüt kârda ise yüzde 74’üne ulaştı.

Satışların maliyeti ise planlanan projeksiyonun yüzde 94'ü oranında gerçekleşti.

HASILAT VE KÂRLILIKTAKİ SAPMANIN NEDENLERİ

Dokuz aylık dönem için yıllık projeksiyondan indirgenerek 10,75 milyar TL olarak öngörülen net satış hasılatı, 9,51 milyar TL seviyesinde kalarak tahminden yüzde 11,5 oranında saptı.

Hasılat ile maliyet dengesindeki bu hareketlilik neticesinde brüt kâr, hedefin yüzde 25,7 gerisinde tamamlandı.

Şirket yönetimi, ilk 9 aydaki sapmanın operasyonel gerekçelerini şu başlıklarla açıkladı:

• Tedarik ve Onay Süreçleri: Takvime bağlanan proje ilerlemeleri ve ürün teslimatlarının bir kısmı, müşteri onay sürelerinin uzaması ve hammadde/ekipman tedarik zincirinde yaşanan dönemsel gecikmeler sebebiyle planlanan tarihlere yetiştirilemedi.

• Tek Seferlik Halka Arz Giderleri: FAVÖK marjında gözlenen sapmada, brüt kârdaki gerilemenin yanı sıra danışmanlık, tanıtım ve reklam gibi faaliyet giderlerine yazılan tek seferlik halka arz maliyetleri etkili oldu. Bu harcamaların izleyen dönemlerde tekrarlanmayacağı kaydedildi.

"YIL SONU HEDEFLERİ SÜRÜYOR"

Faaliyet gösterilen sektörün dönemsel yapısına dikkat çekilen açıklamada, yaşanan aksaklıkların geçici mevsimsel dalgalanmalardan kaynaklandığı vurgulandı.

Şa-Ra Enerji, iş modelinin doğası gereği yılın son çeyreğinde gerçekleştirilecek teslimatların kâr marjının daha yüksek olduğunu belirterek, 2026 yılı hesap döneminin Fiyat Tespit Raporu'ndaki nihai hedeflere yakın bir seviyede tamamlanmasının beklendiğini ve yıllık hedeflerin korunduğunu bildirdi.

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