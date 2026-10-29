Haftalık kurum bazlı aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre piyasada alıcı ve satıcı taraflar arasında sert bir hacim mücadelesi yaşandı.

Alım tarafında HSBC, Gedik ve Ak Yatırım milyar liralık net girişlerle başı çekerken; satış tarafında Yapı Kredi, İnfo ve Bank of America (BofA) kaynaklı çıkışlar dikkat çekti.

ALIM TARAFINDA ÜÇ KURUMDAN 4,7 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Piyasaya likidite sağlayan alıcılar cephesinde ilk üç sırayı paylaşan kurumlar toplamda 4,75 milyar TL'lik net pozisyon açtı:

• HSBC: 1,61 milyar TL net alımla haftalık listenin zirvesine yerleşti.

• Gedik Yatırım: 1,60 milyar TL net hacimle ikinci sırayı alarak yerli aracı kurumlar arasında en güçlü alım desteğini sundu.

• Ak Yatırım: 1,53 milyar TL seviyesindeki net girişiyle haftayı alım tarafında tamamlayan bir diğer büyük aktör oldu.

Bu üçlüyü sırasıyla TEB (678,8 milyon TL), Deniz Yatırım (530,5 milyon TL), A1 Capital (374,8 milyon TL), Tacirler (339,6 milyon TL) ve Oyak Yatırım (305,9 milyon TL) izledi.

SATIŞ TARAFINDA YAPI KREDİ VE YABANCI ÇIKIŞI BASKI YARATTI

Haftanın satıcılar kanadında ise özellikle 4 kurumun 1 milyar TL eşiğini aşan net satış rakamları endeks üzerindeki baskıyı tetikledi:

• Yapı Kredi Yatırım: -2,71 milyar TL net çıkışla haftanın açık ara en çok satış yapan kurumu oldu.

• İnfo Yatırım: -1,27 milyar TL net satış hacmiyle ikinci basamakta yer aldı.

• Bank of America (BofA): Yabancı işlemlerinde belirleyici olan kurum, -1,26 milyar TL seviyesinde net çıkış gerçekleştirdi.

• QNB: -1,10 milyar TL net satış kaydederek haftayı 1 milyar TL üzerinde nakit çıkışıyla tamamlayan dördüncü kurum oldu.

Satış tarafında ayrıca Yatırım Finansman (-561,4 milyon TL), Ünlü Menkul (-551,8 milyon TL), İş Yatırım (-511,0 milyon TL) ve Garanti BBVA (-242,8 milyon TL) net satıcılı tarafta yer aldı.

Aracı kurumların haftalık pozisyonlanmaları, endekste sektör ve hisse bazlı ayrışmaların derinleştiği bir tablo ortaya koydu.

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