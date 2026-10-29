Piyasa kapanmadan önceki işlemlerde bazı savunma ve enerji hisselerine güçlü alımlar gelirken, özellikle bankacılık ve holding hisselerinde yoğun para çıkışları görüldü.

Piyasadaki düşüş dalgasına rağmen savunma sanayii ve yenilenebilir enerji şirketleri pozitif ayrıştı:

• ASELS: 549,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net para girişiyle tablonun zirvesine yerleşti ve yüzde 5,21 primle 358,50 TL fiyata ulaştı.

• ASTOR: 536,3 milyon TL net giriş kaydederek yüzde 2,38 artışla 176,50 TL seviyesinden işlem gördü.

• BRSAN: 29,5 milyon TL girişle günü yüzde 4,53 yükselişle 646,00 TL bandında tamamladı.

• Alım tarafında ayrıca TRALT (+yüzde 1,81), ENKAI (+yüzde 1,82), MGROS (+yüzde 0,83), KCHOL (+yüzde 0,55) ve EKGYO (+yüzde 0,53) pozitif tarafta yer aldı.

BANKACILIK VE ULAŞTIRMADA SATIŞ BASKISI

Endeksi aşağı çeken ana etken ise bankacılık ve havacılık sektöründeki çıkışlar oldu:

• SAHOL: 291,1 milyon TL net çıkışla satış listesinin ilk sırasında yer alırken, hisse fiyatı yüzde 3,20 kayıpla 83,25 TL seviyesine indi.

• Bankacılık Hisseleri: AKBNK'tan 169,3 milyon TL (-yüzde 2,02), YKBNK'tan 126,1 milyon TL (-yüzde 2,54) ve ISCTR'den 55,2 milyon TL (-yüzde 1,38) net çıkış kaydedildi.

• Ulaştırma ve Sanayi: THYAO'da 76,7 milyon TL, TAVHL'de 48,1 milyon TL (-yüzde 3,87) ve TUPRS'ta 40,2 milyon TL (-yüzde 1,80) tutarında fon çıkışı gerçekleşti.

Piyasa analistleri, endeksteki genel satış baskısına rağmen güçlü sermaye girişi gören hisselerin kısa vadede destek noktalarını daha kolay koruyabileceğini belirtiyor.

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