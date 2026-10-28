Borsa İstanbul'da 28 Ekim 2026 Çarşamba günü iki hisse senedinde yüksek tutarlı özel emir işlemleri gerçekleştirildi. BIST 100 endeksinin yüzde 0,13 yükselişle 11.165,44 puandan tamamladığı işlem gününde, ASTOR ve AGESA hisselerinde toplam 278 milyon 20 bin TL tutarında özel emir işlemi yapıldı. İşlemlerin toplam büyüklüğü 1 milyon 450 bin lota ulaştı.

ASTOR VE AGESA HİSSELERİNDE MİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM

Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) ve Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) hisselerinde özel emir yöntemiyle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildi.

28 Ekim'de özel emir işlemi yapılan hisseler şöyle:

Astor Enerji (ASTOR)

İşlem hacmi: 227.520.000 TL

İşlem miktarı: 1.200.000 lot

İşlem fiyatı: 189,60 TL

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA)

İşlem hacmi: 50.500.000 TL

İşlem miktarı: 250.000 lot

İşlem fiyatı: 202,00 TL

Böylece iki hissede gerçekleştirilen özel emir işlemlerinin toplam parasal büyüklüğü 278 milyon 20 bin TL olarak hesaplandı.

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcı tarafların belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşarak gerçekleştirdikleri işlemleri ifade ediyor.

Bu işlemlerde nominal tutar, fiyat, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirlenerek emir karşı yatırım kuruluşuna iletiliyor.

Özel emir işlemleri, özellikle yüksek tutarlı pay alım satımlarında kullanılabiliyor.

Bazı büyük işlemler sonrasında alıcı veya satıcı taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay alım satım bildirimi yayımlayabiliyor. Ancak böyle bir bildirim bulunmadığı durumlarda işlemin hangi yatırımcılar arasında gerçekleştirildiği kesin olarak belirlenemiyor.

Bu nedenle özel emir işlemleri tek başına şirket ortaklarının hisse sattığı veya yeni bir yatırımcının şirkete ortak olduğu anlamına gelmiyor.

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