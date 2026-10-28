Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında satış gelirleri yüzde 45 azalırken net dönem zararı 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bilançoda en dikkat çekici kalemlerden biri ise net borçtaki artış oldu. Vestel Beyaz Eşya'nın net borcu bir önceki çeyreğe göre yüzde 43 yükselerek 39,54 milyar TL'ye ulaştı.

VESTEL BEYAZ EŞYA 9 AYDA 3,4 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLADI

Vestel Beyaz Eşya'nın 1 Ocak - 30 Eylül 2026 dönemindeki net zararı 3 milyar 401 milyon 709 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 4 milyar 316 milyon 324 bin TL zarar açıklamıştı. Böylece şirketin 9 aylık net zararı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 azaldı.

Yalnızca 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ise 997 milyon 548 bin TL net zarar kaydedildi.

VESBE'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 45 DÜŞTÜ

Vestel Beyaz Eşya'nın satış gelirleri, 2025 yılının ilk 9 ayındaki 74,44 milyar TL seviyesinden 2026 yılının aynı döneminde 40,85 milyar TL'ye geriledi.

Böylece şirketin hasılatında yıllık bazda yaklaşık yüzde 45 düşüş yaşandı.

Aynı dönemde brüt kâr yüzde 67 azalarak 1,92 milyar TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 71 düşüşle 963,2 milyon TL'ye indi.

Şirketin esas faaliyet zararı da 3,25 milyar TL'den 5,06 milyar TL'ye yükseldi.

VESTEL BEYAZ EŞYA'NIN NET BORCU 39,5 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Bilançoda öne çıkan kalemlerden biri şirketin net finansal borç pozisyonu oldu.

Vestel Beyaz Eşya'nın 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 27,65 milyar TL seviyesinde bulunan net borcu, üçüncü çeyrek sonunda 39,54 milyar TL'ye ulaştı.

Böylece şirketin net borcu yalnızca bir çeyrekte yaklaşık 11,89 milyar TL, yani yüzde 43 arttı.

Şirketin özkaynakları ise aynı dönemde yüzde 2 azalarak 43,59 milyar TL'den 42,65 milyar TL'ye geriledi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FAVÖK POZİTİFE DÖNDÜ

Vestel Beyaz Eşya'nın 2026 yılının ilk iki çeyreğinde negatif seyreden FAVÖK'ü üçüncü çeyrekte pozitife döndü.

Şirketin üçüncü çeyrekteki FAVÖK'ü yaklaşık 1,62 milyar TL olarak hesaplandı.

Buna karşın aynı çeyrekte yaklaşık 997,5 milyon TL net zarar kaydedildi. Böylece faaliyet kârlılığı göstergelerinden FAVÖK'te toparlanma görülmesine rağmen şirketin net zarar açıklamayı sürdürdüğü görüldü.

VESBE BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

2026 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlar:

Satış gelirleri: 40,85 milyar TL

Brüt kâr: 1,92 milyar TL

FAVÖK: 963,2 milyon TL

Esas faaliyet zararı: 5,06 milyar TL

Net dönem zararı: 3,40 milyar TL

2026 yılı üçüncü çeyrek sonu bilanço büyüklükleri:

Toplam varlıklar: 113,15 milyar TL

Net finansal borç: 39,54 milyar TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.