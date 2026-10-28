Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki işlemlerine ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

"GERÇEĞİ YANSITMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

SPK tarafından yapılan açıklamada, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetleri ve yatırım pozisyonları hakkında somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı belirtildi.

Kurul, yaptığı değerlendirmeler sonucunda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını tespit ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir."