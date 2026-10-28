Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Bankanın yılın ilk 9 ayında ana ortaklık net kârı 96 milyar 623 milyon TL'ye ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydedildi. Garanti BBVA'nın yalnızca üçüncü çeyrekte elde ettiği kâr ise 33 milyar TL'yi aştı. İşte GARAN bilançosunun ayrıntıları...

GARANTİ BANKASI'NIN 9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 16 ARTTI

Garanti BBVA'nın 1 Ocak - 30 Eylül 2026 dönemindeki ana ortaklık net kârı 96 milyar 623 milyon TL olarak gerçekleşti.

Banka, 2025 yılının aynı döneminde 83 milyar 418 milyon TL ana ortaklık net kârı açıklamıştı. Böylece yıllık bazda net kârda yaklaşık yüzde 16 artış yaşandı.

Azınlık payları dahil toplam konsolide net dönem kârı ise 98 milyar 191 milyon TL'ye ulaştı.

Garanti BBVA'nın net kâr rakamları şöyle:

2025 yılı 9 aylık ana ortaklık net kârı: 83,42 milyar TL

2026 yılı 9 aylık ana ortaklık net kârı: 96,62 milyar TL

Yıllık kâr artışı: Yüzde 16

2026 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net kârı: 33,18 milyar TL

GARAN'IN FAİZ GELİRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Garanti BBVA'nın faiz gelirleri, 2026 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 725 milyar 216 milyon TL'ye yükseldi.

Faiz giderleri ise aynı dönemde yüzde 17 artışla 499 milyar 177 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece bankanın net faiz geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 133 milyar 992 milyon TL seviyesinden 226 milyar 39 milyon TL'ye yükseldi.

Net ücret ve komisyon gelirleri de yaklaşık yüzde 36 artarak 141 milyar 161 milyon TL'ye ulaştı.

GARANTİ BANKASI'NIN MEVDUAT VE ÖZKAYNAKLARI YÜKSELDİ

Bankanın finansal tablolarında mevduat ve özkaynak kalemlerindeki artış da dikkat çekti.

2026 yılının ikinci çeyreğinde 3 trilyon 466 milyar TL seviyesinde bulunan mevduatlar, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 654 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde özkaynaklar yüzde 7 artarak 489 milyar 428 milyon TL'den 522 milyar 661 milyon TL'ye ulaştı.

Bankanın finansal varlıkları ise 1 trilyon 480 milyar TL olarak kaydedildi.

GARAN BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

2026 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlar:

Faiz gelirleri: 725,22 milyar TL

Faiz giderleri: 499,18 milyar TL

Net faiz geliri: 226,04 milyar TL

Net ücret ve komisyon gelirleri: 141,16 milyar TL

Ana ortaklık net kârı: 96,62 milyar TL

Toplam konsolide net kâr: 98,19 milyar TL

Mevduatlar: 3,65 trilyon TL

Özkaynaklar: 522,66 milyar TL

GARAN HİSSELERİ GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da işlem gören Garanti BBVA (GARAN) hisseleri, 28 Ekim 2026 tarihli işlemleri yüzde 0,47 değer kaybıyla 126,70 TL seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 127,30 TL'yi, en düşük 125,60 TL'yi gören hisseler, üçüncü çeyrek bilançosunun açıklanacağı günü düşüşle kapattı.

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