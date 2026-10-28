ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıklamasının ardından gözler altın piyasasına çevrildi. Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutması sonrası ons altında belirgin bir fiyat hareketi görülmezken, değerli metalin gün içerisindeki kayıpları gündemde kaldı. Peki, Fed faiz kararı sonrası altın düştü mü? Gram altın kaç TL, ons altın kaç dolar oldu? İşte 28 Ekim 2026 altın fiyatlarında son durum...

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU! KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

ABD Merkez Bankası, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında değiştirmedi.

Karar, 10'a karşı 2 değil, 10 kabul ve 2 karşı oyla alındı. Fed üyeleri Lisa Cook ve Beth Hammack, faizlerin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

Fed, karar metninde ekonomik faaliyetin güçlü seyrettiğini ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıklayan Fed, politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bıraktı.

Kararın ardından altın piyasasında sert bir hareket yaşanmazken, günün erken saatlerinden itibaren etkili olan satış baskısı dikkat çekti.

28 Ekim'de ons altın gün içerisinde 4.030 dolar seviyelerine kadar gerilerken, gram altında da dalgalı bir seyir izlendi.

Karar sonrası takip edilen fiyatlarda ons altın yaklaşık 4.043 dolar, gram altın ise 6.472 TL seviyesinde bulunuyordu.

Böylece altın fiyatları günlük bazda değer kaybı yaşarken, Fed'in faiz kararının hemen ardından düşüşün belirgin biçimde hızlandığına yönelik bir görünüm oluşmadı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, doların seyri ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin beklentiler öne çıktı.

Öte yandan yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkileri de piyasalarda değerlendiriliyor.

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yüksek tutabileceği endişesi, Fed'in para politikasında sıkı duruşunu sürdürebileceği beklentilerini destekliyor.

Faiz oranlarının yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini sınırlayabiliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Fed'in faizleri sabit bırakması piyasalarda büyük ölçüde beklendiği için kararın hemen ardından ons altında sınırlı fiyat hareketleri görüldü.

Altının bundan sonraki seyri açısından Fed'in aralık ayındaki toplantısına yönelik faiz beklentileri, ABD tahvil getirileri ve doların yönü önem taşıyor.

Özellikle 29 Ekim'de açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verileri, para politikasının geleceğine ilişkin beklentileri etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Gram altının fiyatında ise ons altındaki hareketlerin yanı sıra dolar/TL kurunun seyri de belirleyici olmaya devam ediyor.