JPMorgan Private Bank, altın fiyatlarında kısa vadeli düşüş riskinin devam edebileceğini belirtirken uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Banka, ons altının 2027 yılının ortasında 4.500 dolara, yıl sonunda ise 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Faizlerin zirveye ulaşmasının altın fiyatlarında dip oluşumunu destekleyebileceği değerlendiriliyor.

ALTINDA KISA VADELİ DÜŞÜŞ RİSKİ SÜRÜYOR

JPMorgan Private Bank Asya faiz ve döviz stratejisi başkanı Yuxuan Tang, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, son satış dalgasının ardından altın piyasasında likiditenin zayıf kaldığına ve faizlerin yükselmeyi sürdürebileceğine dikkat çekti.

Tang, faizlerin zirve yapmasının altın fiyatlarının sağlam bir dip oluşturmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Ons altında 4.000 doların altında teknik destek seviyelerinin sınırlı olduğuna işaret eden Tang, piyasanın kırılganlığını koruduğunu ifade etti.

Altının bu yıl büyük ölçüde 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmasında merkez bankalarının alımlarının etkili olduğunu belirten Tang, yıl sonuna doğru işlem hacimlerinin azalmasının fiyat hareketlerini daha sert hale getirebileceği uyarısında bulundu.

JPMORGAN’IN 2027 ALTIN HEDEFİ 5.000 DOLAR

JPMorgan Private Bank, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş öngörüyor. Bankanın tahminine göre ons altın, 2027 yılının ortasında 4.500 dolara, yıl sonunda ise 5.000 dolara ulaşabilir.

Tang, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma sürecini tamamlamasının ardından altının 2027'nin ilerleyen dönemlerinde güçlü bir yükseliş sergileyebileceğini belirtti. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına dayanabilen yatırımcılar açısından altının cazibesini koruduğunu da vurguladı.

Ons altın 4.055 dolar, gram altının ise 6.499 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altının 5.000 dolara yükselmesi yaklaşık yüzde 23,30’luk artış anlamına geliyor.

Dolar/TL kurunun sabit kalması durumunda gram altının da aynı oranda yükselerek yaklaşık 8.013 TL’ye ulaşması hesaplanıyor. Bu senaryoda gram altındaki fiyat artışı yaklaşık 1.514 TL oluyor.

FED’İN FAİZ POLİTİKASI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

JPMorgan Private Bank, Fed’in aralık ayında ve 2027 yılının ilk çeyreğinde faiz artırmasını bekliyor. Bankanın öngörüsüne göre, halen yüzde 5'in biraz üzerinde bulunan 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, yıl ortasında yüzde 5,25-5,5 aralığında zirve yapabilir.

Faiz oranları ve tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Tang’ın değerlendirmesine göre, sıkılaştırma sürecinin tamamlanması altın fiyatlarında daha güçlü bir yükselişin önünü açabilir.

WALL STREET’TE ALTIN TAHMİNLERİ AYRIŞIYOR

Altının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyre ilişkin Wall Street kurumları arasında farklı beklentiler bulunuyor. Amundi, altın fiyatlarında toparlanma bekleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Standard Chartered Plc ise ons altının 3.886 dolarlık direnç seviyesinin üzerinde tutunamaması halinde teknik desteğin zayıflayabileceğini öngörüyor.

JPMorgan’ın 5.000 dolarlık yıl sonu hedefi, altının uzun vadeli potansiyeline ilişkin iyimser beklentiyi yansıtırken, kısa vadede faiz politikası, likidite koşulları ve teknik seviyeler fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.

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