Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapılırken, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlaması kararlaştırıldı.

TASFİYE SÜRECİNDEKİ FON SAYISI 38’E DÜŞTÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesine yönelik gelişmeler ele alındı.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında 7596 sayılı Kanun’un 27 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, SPK’nın aynı tarihli kararıyla tasfiye ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esasların da belirlendiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, sürecin başından bu yana tasfiye aşamasındaki fon sayısı 131’den 38’e geriledi. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı.

HEDEF PORTFÖY FONLARINDA 27,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

SPK’nın 15 Ekim tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin çalışmalar da toplantıda değerlendirildi.

Toplam 31 fondan 27’sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Bu fonlar kapsamında 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme yapıldı. Gruptaki kalan dört fonun tasfiye çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

İLK ARA ÖDEMELER 30 EKİM’DE BAŞLAYACAK

TBMM’de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve SPK’nın ilgili usul ve esas kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplara iadelerin sürdüğü ifade edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ise soruşturmaya konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkındaki yurt dışı bağlantılı çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Benzer sorunların tekrar yaşanmaması amacıyla yapısal adımlar içeren bir kanun teklifi taslağı üzerinde teknik hazırlıkların hızlandırılacağı açıklandı.

Sektör paydaşlarıyla istişare edilerek olgunlaştırılması planlanan taslağın, değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulacağı kaydedildi.