Borsa İstanbul’da işlem yapan HSBC’nin 28 Ekim 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. HSBC’nin alım tarafında en fazla işlem gerçekleştirdiği hisse ASTOR olurken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı.

HSBC’NİN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

HSBC’nin alım işlemlerinde ASTOR, 7 milyon 490 bin 44 net lot ile ilk sırada yer aldı. ASTOR’u 1 milyon 420 bin 637 lotla SKBNK, 943 bin 454 lotla EREGL takip etti.

HSBC’nin alım tarafında öne çıkan diğer hisseler ise TURSG ve HRKET oldu.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet ASTOR 7.490.044 49,47 183,915 SKBNK 1.420.637 9,38 3,163 EREGL 943.454 6,23 31,325 TURSG 757.400 5,00 3,13 HRKET 651.000 4,30 5,907 Diğer 3.878.019 25,61 —

Kaynak: ForInvest

HSBC’NİN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

HSBC’nin satış tarafında ise SASA öne çıktı. SASA’da 9 milyon 55 bin 272 net lotluk satış gerçekleştirilirken, SAHOL 1 milyon 220 bin 408 lotla ikinci, INFO ise 1 milyon 165 bin 500 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Satış listesinde AKSA ve ZOREN de öne çıkan hisseler arasında bulundu.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA -9.055.272 66,09 1,492 SAHOL -1.220.408 8,91 83,176 INFO -1.165.500 8,51 0,692 AKSA -701.557 5,12 10,405 ZOREN -272.159 1,99 1,199 Diğer -1.286.754 9,39 —

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