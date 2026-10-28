Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) için kredi derecelendirme notları yeniden düzenlendi. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararının ardından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu CC (tr) seviyesinden D (tr) seviyesine indirdi. Not görünümü ise negatiften durağana revize edildi.

TERA YATIRIM’IN KREDİ NOTU NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 28 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, TERA Yatırım’ın kredi derecelendirme notlarına ilişkin değişiklik duyuruldu.

Açıklamada, SPK’nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde yer alan kararların dikkate alındığı belirtildi. Söz konusu kararda şirketin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesinin iptal edilmesi, yatırımcıların tazmin edilmesi ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine ilişkin hükümler yer aldı.

Bu gelişmeler doğrultusunda TERA Yatırım’ın kredi notları D seviyesine revize edilirken, not görünümü durağan olarak belirlendi.

TERA YATIRIM’IN GÜNCEL KREDİ NOTLARI

JCR Avrasya’nın açıklamasına göre şirketin kredi derecelendirme notları şu şekilde sıralandı:

Kredi derecelendirme türü Not Görünüm Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu D (tr) Durağan Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu D (tr) Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu D Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu D Durağan Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu D (tr) Durağan Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu D (tr) Durağan

TERA HİSSELERİ İŞLEME KAPATILDI

Borsa İstanbul A.Ş. açılış öncesi iki hissenin pay sırasını işleme kapattı.

TERA: SPK'nın iptal ve tasfiye hükmü doğrultusunda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. pay sırası tamamen işleme kapatıldı.

TRHOL: Gelişmelerin holding yapısına etkileri gözetilerek, Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. pay sırası da geçici olarak işleme kapatıldı.

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