Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (KRPLS), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 2,11 milyon TL’den 39,70 milyon TL’ye yükselerek yaklaşık yüzde 1.780 artış gösterdi. Satış gelirleri ve FAVÖK tarafındaki yükseliş de bilançoda öne çıktı.

KRPLS’NİN SATIŞLARI YÜZDE 241 ARTTI

Koroplast’ın 2026 Ocak-Eylül döneminde satış gelirleri 1 milyar 834 milyon 672 bin 268 TL olarak gerçekleşti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 537 milyon 678 bin 755 TL satış geliri elde etmişti. Böylece satışlar yıllık bazda yüzde 241 yükseldi.

Şirketin brüt kârı da aynı dönemde 253 milyon 283 bin 774 TL’den 901 milyon 314 bin 924 TL’ye çıktı. Brüt kârdaki artış yüzde 256 olarak kaydedildi.

FAVÖK YÜZDE 101 YÜKSELDİ

KRPLS’nin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), 2026’nın ilk dokuz ayında 429 milyon 646 bin 382 TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 213 milyon 570 bin 797 TL olan FAVÖK, yıllık bazda yüzde 101 artış gösterdi.

Net dönem kârı ise 39 milyon 699 bin 740 TL’ye yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net kârı 2 milyon 111 bin 410 TL seviyesindeydi.

KRPLS’NİN NET BORCU YÜZDE 49 AZALDI

Koroplast’ın bilanço verilerine göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 1 milyar 857 milyon 282 bin 841 TL oldu. Haziran 2026 sonunda 1 milyar 924 milyon 50 bin 957 TL olan toplam varlıklar, çeyreklik bazda yüzde 3 geriledi.

Şirketin net borcu ise Haziran sonundaki 237 milyon 985 bin 197 TL’den 122 milyon 453 bin 871 TL’ye düştü. Böylece net borçta yüzde 49 azalış gerçekleşti.

Özkaynaklar 1 milyar 119 milyon 438 bin 912 TL olarak açıklanırken, haziran sonundaki 1 milyar 115 milyon 83 bin 665 TL seviyesine göre yaklaşık yüzde 0,4 artış kaydedildi.

Şirketin borsada işlem gören KRPLS hisseleri kapanışı yüzde 6,74'lük düşüş ile 8,44 TL'den yaptı.

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