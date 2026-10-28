Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13 yükselişle 11.165 puandan tamamlarken, toplam işlem hacmi 49,3 milyar TL oldu. Gün sonunda endeks hisselerinde en fazla para girişi ve çıkışı yaşanan paylar da belli oldu. ASELS ve ASTOR para girişiyle öne çıkarken, SAHOL ve AKBNK en fazla para çıkışı görülen hisseler arasında yer aldı.

BORSADA EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Günlük para giriş-çıkış verilerine göre ASELS, 549,47 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. ASELS’i 536,36 milyon TL para girişiyle ASTOR takip etti. TRALT, EKGYO ve KCHOL da para girişi görülen hisseler arasında öne çıktı.

Hisse Para girişi Son fiyat (TL) Günlük değişim ASELS 549.472.108 TL 358,50 %5,21 ASTOR 536.364.307 TL 176,50 %2,38 TRALT 52.575.410 TL 36,00 %1,81 EKGYO 44.575.970 TL 17,08 %0,53 KCHOL 33.644.358 TL 199,80 %0,55 MGROS 32.817.659 TL 427,25 %0,83 BRSAN 29.564.372 TL 646,00 %4,53 ENKAI 25.967.356 TL 78,45 %1,82

Kaynak: ForInvest

BORSADA EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Para çıkışı tarafında ise SAHOL ilk sırada bulundu. SAHOL’de 291,14 milyon TL para çıkışı görülürken, AKBNK 169,36 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. YKBNK, THYAO ve ISCTR de para çıkışı yaşanan hisseler arasında sıralandı.

Hisse Para çıkışı Son fiyat (TL) Günlük değişim SAHOL -291.142.064 TL 83,25 -%3,20 AKBNK -169.359.306 TL 63,00 -%2,02 YKBNK -126.152.248 TL 34,48 -%2,54 THYAO -76.750.310 TL 252,50 -%0,20 ISCTR -55.245.506 TL 12,12 -%1,38 TAVHL -48.158.665 TL 254,50 -%3,87 AGHOL -47.081.337 TL 24,70 -%9,79 TUPRS -40.211.420 TL 355,00 -%1,80

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