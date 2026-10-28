Borsa günü yükselişle tamamlarken en çok para girişi ve çıkışı olan ilk 8 hisse belli oldu. ASELS, 549,47 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13 yükselişle 11.165 puandan tamamlarken, toplam işlem hacmi 49,3 milyar TL oldu. Gün sonunda endeks hisselerinde en fazla para girişi ve çıkışı yaşanan paylar da belli oldu. ASELS ve ASTOR para girişiyle öne çıkarken, SAHOL ve AKBNK en fazla para çıkışı görülen hisseler arasında yer aldı.
BORSADA EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
Günlük para giriş-çıkış verilerine göre ASELS, 549,47 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. ASELS’i 536,36 milyon TL para girişiyle ASTOR takip etti. TRALT, EKGYO ve KCHOL da para girişi görülen hisseler arasında öne çıktı.
|Hisse
|Para girişi
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|ASELS
|549.472.108 TL
|358,50
|%5,21
|ASTOR
|536.364.307 TL
|176,50
|%2,38
|TRALT
|52.575.410 TL
|36,00
|%1,81
|EKGYO
|44.575.970 TL
|17,08
|%0,53
|KCHOL
|33.644.358 TL
|199,80
|%0,55
|MGROS
|32.817.659 TL
|427,25
|%0,83
|BRSAN
|29.564.372 TL
|646,00
|%4,53
|ENKAI
|25.967.356 TL
|78,45
|%1,82
Kaynak: ForInvest
BORSADA EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER
Para çıkışı tarafında ise SAHOL ilk sırada bulundu. SAHOL’de 291,14 milyon TL para çıkışı görülürken, AKBNK 169,36 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. YKBNK, THYAO ve ISCTR de para çıkışı yaşanan hisseler arasında sıralandı.
|Hisse
|Para çıkışı
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|SAHOL
|-291.142.064 TL
|83,25
|-%3,20
|AKBNK
|-169.359.306 TL
|63,00
|-%2,02
|YKBNK
|-126.152.248 TL
|34,48
|-%2,54
|THYAO
|-76.750.310 TL
|252,50
|-%0,20
|ISCTR
|-55.245.506 TL
|12,12
|-%1,38
|TAVHL
|-48.158.665 TL
|254,50
|-%3,87
|AGHOL
|-47.081.337 TL
|24,70
|-%9,79
|TUPRS
|-40.211.420 TL
|355,00
|-%1,80
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