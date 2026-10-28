Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 yükselişle 11.165,44 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 14,40 puan değer kazanan endekste toplam işlem hacmi 49,3 milyar TL oldu. Bankacılık ve holding endeksleri gerilerken, sektörler arasında en fazla yükseliş madencilikte görüldü.

BORSADA SEKTÖR ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Sektör endeksleri arasında günün en çok kazandıranı yüzde 1,66 yükselişle madencilik oldu. En fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 2,92 düşüşle finansal kiralama ve faktoring olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi ise yüzde 1,47 geriledi.

KÜRESEL PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlerken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, günün devamında Fed’in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

BORSA İSTANBUL’DA 29 EKİM TATİLİ NEDENİYLE İŞLEM YAPILMAYACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında işlemler saat 12.30’a kadar sürekli müzayede yöntemiyle gerçekleştirildi. Saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı yapıldı.

Borsa İstanbul’da 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek. Bugünkü işlemlerin takası ise 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA