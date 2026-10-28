Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlere yönelik faizsiz kredi desteğinin kapsamını 2027 yılında genişletmeye hazırlanıyor. Mevcut uygulamada yaş kriterine göre 200 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen destek için özellikle düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin daha fazla yararlanmasını sağlayacak iyileştirmeler planlanıyor.

EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ GENİŞLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin 2027 yılında daha kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen proje ile gençlerin evlilik sürecinde ekonomik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, fon kapsamında Ağustos 2026 itibarıyla 102 bin 327 yeni evlenecek çifte faizsiz kredi desteği sağlandı.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Proje kapsamında sunulan kredi desteği, 2026 yılının ocak ayından itibaren yaş kriterine göre farklılaştırıldı.

250 bin TL kredi: Eşlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda.

200 bin TL kredi: Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda.

Faizsiz kredi desteğiyle gençlerin evlilik hazırlıklarına katkı sağlanması ve aile kurma süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

2027’DE DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ GENÇLERE ÖNCELİK

Bakanlığın gelecek yıl için planladığı düzenlemelerde, düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin projeden daha fazla yararlanabilmesi ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda projenin uygulama esaslarında iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

Ancak 2027 yılında kredi tutarlarının artırılıp artırılmayacağına veya başvuru şartlarının nasıl değişeceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ DE GELİŞTİRİLECEK

Bakanlığın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları yalnızca evlilik kredisiyle sınırlı kalmayacak. Gelecek dönemde ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin içeriğinin kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Aile danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, rehberlik ve danışmanlık alanlarında uzmanlaşmanın artırılması da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor. Ayrıca boşanmaların altında yatan temel sorunlara ilişkin araştırmalar yapılması ve aileleri destekleyecek yeni hizmetlerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Dünya