Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Eylül 2026 dış ticaret verilerine göre, ihracat yıllık bazda yüzde 15,3 artarak 25,97 milyar dolara yükseldi. İthalattaki artışın yüzde 5,6’da kalmasıyla dış ticaret açığı yüzde 25,8 azalarak 5,16 milyar dolara geriledi. Ancak ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 5,7 artışla 70,97 milyar dolara ulaştı.

EYLÜL AYINDA İHRACAT 26 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Genel ticaret sistemine göre Türkiye’nin ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 artışla 31 milyar 130 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalattan daha hızlı artmasıyla dış ticaret açığında daralma görüldü. Eylül 2025’te 6 milyar 957 milyon dolar olan dış ticaret açığı, bu yılın aynı ayında yüzde 25,8 azalarak 5 milyar 163 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yıllık bazda yükseldi. Geçen yıl eylülde yüzde 76,4 olan oran, Eylül 2026’da yüzde 83,4’e ulaştı.

DOKUZ AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI 71 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Ocak-eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 5,3 artışla 281 milyar 919 milyon dolar oldu.

İhracat ve ithalattaki artış oranlarının birbirine yakın gerçekleşmesiyle dokuz aylık dış ticaret açığı büyümeye devam etti. Geçen yılın aynı döneminde 67 milyar 163 milyon dolar olan açık, yüzde 5,7 artarak 70 milyar 967 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,9’dan yüzde 74,8’e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET AÇIĞI 541 MİLYON DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, eylül ayında ihracat yıllık bazda yüzde 10,5 artarak 23 milyar 385 milyon dolara ulaştı. Aynı kapsamda ithalat yüzde 6,7 artışla 23 milyar 926 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu verilerle enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 541 milyon dolar oldu. Toplam dış ticaret hacmi ise yüzde 8,5 artarak 47 milyar 310 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,7 olarak gerçekleşti.

İHRACATIN YÜZDE 93,4’Ü İMALAT SANAYİSİNDEN

Eylül ayında ihracatın sektörel dağılımında imalat sanayisi öne çıktı. İmalat sanayisi ürünleri toplam ihracatın yüzde 93,4’ünü oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 2,2 oldu.

İthalatın mal gruplarına göre dağılımında ise ara malları yüzde 69,9 ile ilk sırada yer aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 15,4, tüketim mallarının payı yüzde 14,6 olarak kaydedildi.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Türkiye’nin eylül ayında en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyar 46 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 1 milyar 913 milyon dolarla ABD, 1 milyar 442 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 186 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 128 milyon dolarla İtalya izledi.

İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7’sini oluşturdu. Ocak-eylül döneminde de Almanya 17 milyar 89 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke konumunda yer aldı. Almanya’yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti.

İthalatta ise Çin ilk sırada bulundu. Eylül ayında Çin’den 5 milyar 264 milyon dolarlık ithalat yapılırken, bu ülkeyi 2 milyar 246 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 848 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 776 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 136 milyon dolarla İtalya izledi. İlk beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 39,4 oldu.

Dokuz aylık dönemde Çin’den yapılan ithalat 41 milyar 319 milyon dolara ulaştı. Rusya 27 milyar 956 milyon dolarla ikinci, Almanya ise 20 milyar 317 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 4,1

Eylül ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı yüzde 4,1 olarak açıklandı. Aynı ürün grubunun imalat sanayisi ithalatındaki payı yüzde 12,7 oldu.

Ocak-eylül döneminde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payı yüzde 3,7, ithalatındaki payı ise yüzde 12,1 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre eylül ayında ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, ithalat ise yüzde 2,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık verilere göre ihracat yüzde 15,6, ithalat yüzde 5,6 yükseldi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE AÇIK GERİLEDİ

Özel ticaret sistemine göre eylül ayında ihracat yıllık bazda yüzde 14,8 artarak 23 milyar 506 milyon dolara, ithalat ise yüzde 3 yükselerek 28 milyar 852 milyon dolara ulaştı. Bu sistem kapsamında dış ticaret açığı yüzde 29,2 azalarak 5 milyar 347 milyon dolara geriledi.

Ocak-eylül döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat 192 milyar 105 milyon dolar, ithalat 264 milyar 676 milyon dolar oldu. Dokuz aylık dış ticaret açığı ise yüzde 5,3 artarak 72 milyar 571 milyon dolara yükseldi.