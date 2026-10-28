Sektör indirimi toplantı öncesinde büyük ölçüde fiyatlamış olsa da karar sonrasında TL mevduat getirilerinde hızlı bir gerileme görülürken, ticari kredi maliyetleri kritik eşik olan yüzde 40'ın altına indi.

TİCARİ KREDİLERDE 10 PUANLIK DÜŞÜŞ

Bankacılık sektörünün büyüme sınırları ve makroihtiyati tedbirler altında yönettiği kurumsal kredi piyasasında kademeli gevşeme hız kazandı.

PPK öncesinde yüzde 41–42 bandında seyreden kısa vadeli ticari kredi faizleri, karar sonrası yüzde 40–41 aralığına geriledi.

Kredi notu ve mali göstergeleri güçlü olan prestijli kurumsal müşterilerde ise oranlar yüzde 38–39 bandına kadar çekildi.

Sene başında ortalama yüzde 49–50 seviyelerinde bulunan kısa vadeli ticari kredi faizlerinde, yılbaşına kıyasla yaklaşık 10 puanlık bir gerileme kaydedildi.

Bankacılık sektörü kaynakları, vadesi 1 yılı aşan ticari kredilerde ise yüzde 30’lu seviyelerin telaffuz edilmeye başlandığını aktarıyor.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE İNDİRİM SINIRLI KALDI

TCMB’nin bireysel kredi büyümesini sınırlayan makroihtiyati kurallarının sürmesi ve tahsili gecikmiş alacak (NPL) riskleri nedeniyle, ticari taraftaki düşüş eğilimi tüketici kredilerine aynı ölçüde yansımadı.

Sektörde 250 bin TL üzeri ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları:

• Yılbaşında aylık yüzde 5,89 seviyesindeyken,

• 7 Eylül haftasında yüzde 6,59 ile yılın en yüksek seviyesini test etti,

• PPK indirimi sonrasında ise haftayı aylık yüzde 5,49 seviyesinden kapattı.

Yılbaşına göre aylık bazda sadece 0,4 puanlık bir düşüş kaydeden ihtiyaç kredisi faizlerinde, bankaların temkinli duruşunu koruduğu gözleniyor.

TL MEVDUATTA HIZLI DÜŞÜŞ: 4 AYDA 3 PUAN GERİLEDİ

TCMB’nin faiz indirim adımlarına en hızlı reaksiyonu veren kalem TL mevduat oldu. İndirim sürecinin fiyatlanmaya başlamasıyla birlikte son 4 ayda kısa vadeli TL mevduat faizleri belirgin şekilde aşağı geldi.

• En Kısa Vade: Yerli özel bankalarda kısa vadeli TL mevduat faizi yüzde 34,5 seviyesine çekildi.

• Orta Vade (46–60 Gün): 3 puanlık düşüşle en sert gerilemenin yaşandığı vade grubu oldu.

• 1 Aydan Uzun Vadeler: Ortalama TL mevduat faizleri genel olarak yüzde 37,25 bandına yerleşti.

Nisan ayında yüklü tutarlarda yüzde 42 seviyesini aşan ve ağustos ortasında yüksek mevduatlara 3 ay vadede cazip oranlar sunan bankalar, son kararla birlikte getiri oranlarını aşağı yönlü revize etti.

Sektör kaynakları, fon tarafındaki son dalgalanmaların ardından bireysel yatırımcının TL mevduata yöneliminin dengeli sürdüğünü, kurumsal tarafta ise operasyonel ihtiyacı olan şirketlerin TL mevduatta kalırken diğer firmalarda döviz mevduatı ağırlığının öne çıktığını belirtiyor.

Kaynak: Ekonomim

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