Hollanda merkezli uluslararası finans kuruluşu ING Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken yeni bir analiz yayımladı.

ING analisti Frantisek Taborsky imzalı raporda yer alan analizlere göre eylül ayı enflasyon verilerindeki olumlu sinyaller ve iç talepteki zayıflama işareti, Merkez Bankası’nın elini rahatlattı.

ING, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36,00 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor.

Kurumun yıl sonu patikasına ilişkin beklentileri ise şu şekilde sıralandı:

• Ekim ve Aralık Faiz Kararları: Her iki toplantıda da 100’er baz puanlık indirim bekleniyor.

• Yıl Sonu Politika Faizi Tahmini: Yüzde 35,00

• Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: Yüzde 29,00

RİSKLER KONTROL ALTINDA, YABANCI GİRİŞİ YENİDEN BAŞLADI

Analist Frantisek Taborsky, yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmalara yetkililerin hızlı müdahale ettiğini ve piyasadaki şokun kontrol altına alındığını belirtti.

Sistemik bir risk ya da dolarizasyonda keskin bir tırmanış gözlemlenmediğine dikkat çekilen raporda, yabancı sermaye girişlerinin yeniden ivme kazandığı vurgulandı.

Bununla birlikte sıkılaşan likidite ve azalan güvenin iç talebi baskılamaya devam edebileceği, ancak küçük yatırımcılara yapılan geri ödemelerin tüketim tarafını bir miktar destekleyebileceği ifade edildi.

DOLAR/TL İÇİN YIL SONU RAKAMI AÇIKLANDI: 51,50

Türk lirasının görünümüne de geniş yer ayrılan raporda, azalan "carry" getirisine rağmen TL cinsi uzun pozisyonların gelişmekte olan piyasalar arasında cazibesini koruduğu kaydedildi.

USD/TRY paritesinde son dönemde yaşanan haftalık düzeltmelerin genel trendi bozmadığını belirten ING, "carry trade" akışının süreceğini öngörerek yıl sonu Dolar/TL tahminini 51,50 olarak açıkladı.

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