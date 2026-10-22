Açıklanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ekim ayında belirgin bir gerileme kaydetti.

TÜİK tarafından yayımlanan resmi haber bültenine göre tüketici eğilimindeki düşüş rakamlara şu şekilde yansıdı:

• Eylül 2026 Endeks Değeri: 91,9

• Ekim 2026 Endeks Değeri: 84,8

• Aylık Değişim Oranı: Yüzde 7,7 azalış

Eylül ayında 91,9 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 seviyesine geriledi.

Bu düşüş, tüketicilerin genel ekonomik gidişat ve kişisel mali durum beklentilerinde temkinli bir duruşa geçtiğini gösteriyor.