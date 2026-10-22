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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketinin Ekim 2026 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ekim ayında belirgin bir gerileme kaydetti.

TÜİK tarafından yayımlanan resmi haber bültenine göre tüketici eğilimindeki düşüş rakamlara şu şekilde yansıdı:

• Eylül 2026 Endeks Değeri: 91,9

• Ekim 2026 Endeks Değeri: 84,8

• Aylık Değişim Oranı: Yüzde 7,7 azalış

Tüketici güveninde ekim ayında sert düşüş, Görsel 1

Eylül ayında 91,9 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 seviyesine geriledi.

Bu düşüş, tüketicilerin genel ekonomik gidişat ve kişisel mali durum beklentilerinde temkinli bir duruşa geçtiğini gösteriyor.

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