Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin tahminler gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında yeni yılda uygulanabilecek asgari ücret tutarını değerlendirdi.

2025 yılında yüzde 30,01, 2026 yılında ise yüzde 27,01 oranında artırılan asgari ücret için yeni yılda daha sınırlı bir artış beklediğini belirten Erdursun, mevcut ekonomi politikaları doğrultusunda yüzde 25'in üzerindeki bir zammın sürpriz olacağını ifade etti.

2027 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ 35 BİN TL

Özgür Erdursun, 2027 yılı Ocak ayında net asgari ücretin 35 bin TL bandında belirlenmesini beklediğini açıkladı.

2026 yılında uygulanan 28 bin 75,50 TL'lik net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, olası zam oranları ve yeni ücret tutarları şöyle:

Zam oranı 2027 net asgari ücret %20 33.690,60 TL %22 34.252,11 TL %25 35.094,38 TL

Erdursun'un temel tahmini olan 35 bin TL'lik net asgari ücret, mevcut tutara göre yaklaşık yüzde 24,66 oranında artış anlamına geliyor.

"YÜZDE 25'İN ÜZERİNDEKİ ZAM SÜRPRİZ OLABİLİR"

Erdursun, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 29,73 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak ücret artışlarında son iki yılda görülen yavaşlamaya işaret etti.

Enflasyonla mücadele politikaları ve fiyat istikrarı hedefleri dikkate alındığında yüksek oranlı bir asgari ücret artışı beklemediğini belirten uzman, yılın kalan bölümündeki enflasyon verilerinin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin sonucu değiştirebileceğini vurguladı.

Erdursun ayrıca 2027 yılının siyasi takvim açısından önemine değinerek seçim öncesi dönemde farklı gelir desteklerinin gündeme gelebileceğini, ancak bunların olağan asgari ücret artışından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ORANINA İŞARET ETTİ

Dünya gazetesindeki yazısında Türkiye'deki ücret yapısını da değerlendiren Erdursun, asgari ücretin yalnızca en düşük yasal ücret olarak kalması gerektiğini belirtti.

DİSK-AR'ın 2026 yılında yayımladığı araştırmaya atıfta bulunan Erdursun, Türkiye'de asgari ücretin yüzde 5 fazlası ve altında kazanan çalışanların oranının yaklaşık yüzde 35 olduğunu aktardı.

Asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında kazananların oranının ise yüzde 42 seviyesinde hesaplandığını ifade etti.

Erdursun, çalışanların önemli bir bölümünün asgari ücret ve ona yakın gelirlerle geçinmek zorunda kalmasının yapısal bir sorun oluşturduğunu savundu.

DÜŞÜK ÜCRETLERİN EMEKLİ MAAŞLARINA ETKİSİNİ ANLATTI

Sosyal güvenlik uzmanı, düşük ücretlerin yalnızca mevcut alım gücünü değil, gelecekte bağlanacak emekli aylıklarını da etkileyebileceğine işaret etti.

Asgari ücret veya buna yakın gelirler üzerinden yatırılan sosyal güvenlik primlerinin, emeklilik döneminde düşük aylık riskini artırdığını belirtti.

Erdursun'a göre kalıcı refah artışı için yalnızca asgari ücrete yapılacak zamların değil, çalışanların genel ücret seviyesinin yükseltilmesi de gerekiyor.

Uzman, deneyim ve uzmanlığa bağlı ücret farklılıklarının korunması, yüksek katma değerli üretimin artırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesinin önemini vurguladı.

2027 yılı asgari ücretine ilişkin nihai karar ise yıl sonunda yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak.