Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2027 yılı asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın bekleyişi sürerken, yeni yılın bütçe teklifinde yer alan bir rakam hesapları değiştirdi. Asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması öngörülürken, aynı oranın maaşlara yansıtılması durumunda net asgari ücretin 37 bin 536 TL'ye yükselmesi hesaplandı.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, yeni yılda uygulanacak asgari ücret için önemli bir hesaplamayı gündeme getirdi.

Bütçe teklifine göre, asgari ücrette uygulanan vergi istisnası kapsamında çalışanların gelirlerine sağlanan katkı için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak ayrılması öngörüldü.

2026 yılı bütçe teklifinde aynı kalem için yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL kaynak öngörülmüştü.

Böylece vergi istisnası için ayrılması planlanan kaynakta yüzde 33,7 oranında artış hesaplandı.

Ancak bu oran, asgari ücrete kesin olarak yüzde 33,7 zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

ASGARİ ÜCRET 37 BİN 536 TL OLABİLİR Mİ?

2026 yılında uygulanan net 28.075,50 TL asgari ücrete, bütçedeki vergi istisnası kaynağının artışına paralel olarak yüzde 33,7 zam yapılması halinde şu rakamlar ortaya çıkıyor:

Net asgari ücret: 37.536,94 TL

37.536,94 TL Brüt asgari ücret: 44.161,11 TL

44.161,11 TL İşverene maliyeti: 54.649,38 TL

54.649,38 TL Net maaştaki artış: 9.461,44 TL

Bu senaryoda çalışanların aylık net kazancı yaklaşık 9 bin 461 TL artmış olacak.

Söz konusu tutar resmi zam kararı değil, bütçedeki kaynak artışına dayanan bir hesaplama.

YÜZDE 25, 30 VE 35 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLUR?

2027 yılında uygulanabilecek farklı zam oranlarına göre net asgari ücret hesaplamaları şöyle:

Zam oranı Net asgari ücret %25 35.094,38 TL %28,4 36.048,94 TL %30 36.498,15 TL %33,7 37.536,94 TL %35 37.901,93 TL

Hesaplamalara göre yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 35 bin TL'yi aşarken, yüzde 35'lik artışta yaklaşık 37 bin 902 TL'ye ulaşacak.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi.

Bu oranın asgari ücrete doğrudan uygulanması halinde:

Net asgari ücret: 36.048,94 TL

36.048,94 TL Brüt asgari ücret: 42.410,52 TL

42.410,52 TL İşverene maliyeti: 52.483,02 TL

Böylece enflasyon tahminine dayalı hesaplama ile yüzde 33,7'lik bütçe artışı senaryosu arasında net maaş açısından yaklaşık 1.488 TL fark oluşuyor.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜTÇE TAHMİNLERİ TUTMUŞ MUYDU?

Asgari ücrette vergi istisnası için ayrılan kaynak ile gerçekleşen zam oranları geçmiş yıllarda birebir örtüşmedi.

2025 yılı bütçesinde vergi istisnasının maliyetinde yüzde 25 artış öngörülmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı.

2026 yılı bütçesinde ise aynı kalem için yüzde 28 artış öngörülürken asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı.

Bu nedenle 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış, ücret zammı için bir senaryo oluşturmasına rağmen kesin bir oran olarak değerlendirilmiyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin ardından 2027 yılında geçerli olacak net ve brüt asgari ücret açıklanacak.

Bütçe teklifinden hareketle hesaplanan 37.536,94 TL'lik net ücret ise henüz resmi olarak belirlenmiş bir tutar değil.