Borsa İstanbul'da fon kriziyle başlayan sert satışların ardından şirketlerden milyarlarca liralık hamle geldi. Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün bazı fonlarının temerrüde düşmesiyle piyasalarda artan satış baskısı, çok sayıda şirketi kendi hisselerini geri almaya yöneltti. 1 Eylül-14 Ekim 2026 tarihleri arasında 113 şirket toplam 13,1 milyar TL'lik hisse geri alımı gerçekleştirdi.

FON KRİZİ SONRASI BORSADA GERİ ALIMLAR HIZLANDI

Borsa İstanbul'da eylül ayında yaşanan sert satışlar, şirketlerin hisse geri alım programlarını hızlandırmasına neden oldu.

Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün bazı fonlarının temerrüde düşmesiyle başlayan süreçte, yatırımcıların artan risk algısı ve satış baskısı BIST 100 endeksini olumsuz etkiledi.

Endeks, eylül ayının sonuna kadar yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, şirketler hisse fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlamak amacıyla geri alım işlemlerine ağırlık verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 22 Eylül'de aldığı kararla şirketlerin pay geri alımlarına ilişkin toplam tutar sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.

Söz konusu düzenleme, şirketlerin geri alım programlarında daha esnek hareket edebilmesine imkan sağladı.

113 ŞİRKET KENDİ HİSSELERİNE 13,1 MİLYAR TL HARCADI

Bloomberg HT'den Tamer Arıcan'ın haberine göre, Borsa İstanbul'da 1 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında toplam 113 şirket hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir buçuk aylık dönemde şirketlerin kendi paylarını satın almak için kullandığı kaynak 13,1 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklanan veriler, özellikle fon krizinin ardından geri alım programlarına yönelik ilginin arttığını ortaya koydu.

73 ŞİRKET KRİZDEN SONRA GERİ ALIM PROGRAMINI DUYURDU

Geri alım işlemlerine ilişkin verilerde şirketlerin karar tarihleri de öne çıktı.

113 şirket: 1 Eylül-14 Ekim döneminde hisse geri alımı gerçekleştirdi.

1 Eylül-14 Ekim döneminde hisse geri alımı gerçekleştirdi. 79 şirket: Geri alım kararını 1 Eylül'den sonra aldı.

Geri alım kararını 1 Eylül'den sonra aldı. 73 şirket: Fon krizinin başladığı 14 Eylül sonrasında geri alım programını duyurdu.

Fon krizinin başladığı 14 Eylül sonrasında geri alım programını duyurdu. 13,1 milyar TL: Şirketlerin aynı dönemde gerçekleştirdiği toplam geri alım tutarı oldu.

Böylece geri alım yapan şirketlerin önemli bir bölümünün, piyasalardaki dalgalanmanın arttığı dönemde yeni programlar açıkladığı görüldü.

SPK GERİ ALIMLARDA TOPLAM TUTAR SINIRINI KALDIRDI

Sermaye Piyasası Kurulu, borsada yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından 22 Eylül 2026 tarihinde pay geri alımlarına ilişkin önemli bir karar aldı.

Kurul, şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarına yönelik toplam tutar sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.

Bu adım, şirketlerin kendi hisselerine yönelik geri alım işlemlerinde daha geniş hareket alanına sahip olmasını sağladı.

Ancak düzenleme, şirketlerin mutlaka geri alım yapacağı veya pay fiyatlarının yükseleceği anlamına gelmiyor.

HİSSE GERİ ALIMI NEDİR, HİSSE FİYATINI NASIL ETKİLER?

Hisse geri alımı, halka açık şirketlerin borsada işlem gören kendi paylarını piyasadan satın alması anlamına geliyor.

Şirketler bu yöntemle hisselerine yönelik ilave talep oluşturabiliyor. Geri alınan payların daha sonra iptal edilmesi halinde ise dolaşımdaki toplam pay sayısı azalabiliyor.

Geri alım programları özellikle sert satışların yaşandığı dönemlerde hisse fiyatlarını desteklemek amacıyla kullanılabiliyor.

Bununla birlikte geri alım yapılması, bir hissenin değer kaybetmeyeceği veya yeniden yükselişe geçeceği anlamına gelmiyor.

13,1 MİLYAR TL'LİK GERİ ALIM BORSADAKİ DÜŞÜŞÜ DURDURABİLİR Mİ?

Şirketlerin geri alım işlemleri, piyasada oluşan satış baskısının bir bölümünü karşılayarak fiyat hareketlerini sınırlayabiliyor.

Ancak bu işlemlerin etkisi her şirket için aynı olmuyor.

Geri alıma ayrılan kaynak, piyasadan satın alınan pay miktarı, şirketin halka açıklık oranı ve işlem hacmi gibi unsurlar fiyat üzerindeki etkiyi değiştirebiliyor.

Bunun yanında piyasanın genel yönü, yatırımcı güveni ve şirketlerin finansal performansı da geri alımların sonuçları üzerinde belirleyici oluyor.

Bu nedenle 113 şirketin toplam 13,1 milyar TL'lik geri alım gerçekleştirmesi, Borsa İstanbul'da satış baskısının kesin olarak sona ereceği anlamına gelmiyor.

Önümüzdeki dönemde şirketlerin geri alım programlarını sürdürüp sürdürmeyeceği ve bu işlemlerin hisse fiyatlarına nasıl yansıyacağı, piyasalardaki gelişmelerle birlikte değerlendirilecek.

(EKONOMİM)