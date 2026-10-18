Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim 2026 haftası şirketlerden peş peşe önemli açıklamalar geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerde 46 şirketin yeni iş ilişkileri, yatırım kararları, finansman anlaşmaları, ihaleleri ve ortaklık işlemleri yer aldı. Türk Hava Yolları'nın 295 uçağa kadar motor tedarikini kapsayan mutabakatı, Carrefoursa'nın 20,8 milyar TL'ye ulaşan sermaye avansı ve Emlak Konut'un 62,3 milyar TL'lik satış geliri haftanın yüksek tutarlı açıklamaları arasında yer aldı. İşte geçen hafta KAP üzerinden açıklama yapan şirketler ve yatırımcıları ilgilendiren gelişmeler...

12 EKİM PAZARTESİ: TEKNOLOJİ, ENERJİ VE LOJİSTİK AÇIKLAMALARI

Mia Teknoloji (MIATK): Bağlı ortaklığı Tripy, tamamen sürücüsüz otonom lojistik araçları (Robovan) alanında yatırım kararı aldı. Şirket, Türkiye'deki büyük ölçekli lojistik ve kargo firmalarıyla görüşmelerin sipariş aşamasına geldiğini, bu teknolojiyle şehir içi lojistik maliyetlerinin yüzde 45 azaltılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Link Bilgisayar (LINK): Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri ile finansal teknolojiler alanında stratejik iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında banka hareketleri, POS işlemleri ve tahsilat süreçlerinin kurumsal yazılımlarla bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Gersan Elektrik (GEREL): Global Corporate Finance ile 1,75 milyar TL'lik pay alım taahhüdü sürecinde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Nihai sözleşme taslaklarının şirkete ulaştığı ve inceleme sürecinin yaklaşık iki haftada tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

İnfo Yatırım (INFO): SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler'deki paylarını 4,76 milyon TL bedelle devretti. İşlemin tamamlanmasıyla şirketin SNT'deki ortaklık oranı sıfıra indi.

Aksa Enerji (AKSEN): KKTC'deki Kalecik Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde 35 MW kapasite artışı yapılacağını açıkladı. Artışın ardından şirketin KKTC'deki toplam kurulu gücü 223 MW'a ulaşacak.

Gen İlaç (GENIL): Incyte Biosciences International ile tedarik ve distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Anlaşmayla Niktimvo ürününün Türkiye'deki, Opzelura ürününün ise Türkiye ve Azerbaycan'daki ruhsatlandırma, satış ve dağıtım hakları şirkete verildi.

Pasifik Eurasia (PASEU): Kazakistan'dan Türkiye'ye tahıl taşımacılığı için anlaşmaya vardı. İlk etapta 16.380 tonluk sipariş alınırken ilerleyen dönemde aylık yaklaşık 30 bin ton taşıma hedefleniyor.

PC İletişim (PCILT): Bağlı ortaklığı Media Connect, Doğanlar Mobilya Grubu ile medya planlama ve satın alma hizmetleri konusunda anlaşma sağladı.

Torunlar GYO (TRGYO): Forum Mersin ve Forum Kayseri AVM'lerinin satın alınmasına ilişkin nihai pay devir bedellerini açıkladı. Forum Mersin için 218,01 milyon euro, Forum Kayseri için 131,90 milyon euro nihai bedel belirlendi.

Quick Sigorta (QUICK): 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin denetimden geçmemiş brüt prim üretim verilerini açıkladı.

Özata Denizcilik (OZATD): Dört yabancı firmayla daha önce imzalanan gemi bakım ve onarım işlerinin tamamlandığını duyurdu. İlave taleplerle birlikte işlerin nihai büyüklüğü 5,605 milyon dolara yükseldi.

13 EKİM SALI: FİNANSMAN VE ŞİRKET SATIŞLARI

Doğuş Otomotiv (DOAS): TÜVTÜRK Kuzey ve TÜVTÜRK Güney şirketlerindeki yüzde 33,333 oranındaki payların satışına yönelik görüşmelere başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Görüşmelerin karşı tarafı Turka Araç Muayene İstasyonları oldu.

Pegasus (PGSUS): Eylül ayı trafik verilerini ve karbon emisyonu istatistiklerini yatırımcılarla paylaştı.

Pasifik Holding (PAHOL): Edirne Keşan'daki Arel Rüzgâr Enerji Santrali ve depolama projesi için 40 milyon euro finansman sağlandığını duyurdu. Projede 39,9 MWe kurulu güç ve 39,9 MWh depolama kapasitesi planlanıyor.

Fuzul GYO (FZLGY): İstanbul Arnavutköy'de 19.523,26 metrekarelik taşınmaz üzerinde ticarethane ve iş yeri projesi geliştirilmesi amacıyla arsa sahipleriyle görüşmelere başladı.

Pasifik Eurasia (PASEU): Suudi Arabistan merkezli bir meşrubat firmasının ürünlerinin Türkiye üzerinden Kazakistan'a taşınması için anlaşmaya vardı. İlk sipariş kapsamında 100 konteynerlik deneme taşımalarına başlandı.

VakıfBank (VAKBN): İtalya'nın ihracat kredi kuruluşu SACE'nin yüzde 95 garantisi altında ING Almanya'dan 10 yıl vadeli 200 milyon euro finansman sağladı.

Fonet (FONET): Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 aylık sağlık bilgi yönetim sistemi hizmeti için 137,72 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

Carrefoursa (CRFSA): Ortağı Yeni Mağazacılık tarafından şirkete 4,88 milyar TL tutarında yeni sermaye avansı aktarıldı. Önceki ödemelerle birlikte toplam sermaye avansı 20,8 milyar TL'ye ulaştı.

Agrotech (AGROT): HÜNNAP markası kapsamında yürütülen ticari iş birliğinin sözleşmelerin feshiyle sona erdiğini duyurdu. Şirket, alacaklarına ilişkin hukuki süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

Orge Enerji (ORGE): Bodrum Hillside Hotel Projesi'nin sözleşme büyüklüğü 70,02 milyon TL artışla 719,28 milyon TL + KDV seviyesine yükseldi.

Kullanıyorum abi. Linkteki 46 şirketlik derlemeyi açtım. Bu kez tek tek şirketleri ve açıklamalarını habere dahil ediyorum. Kaynaktaki yeni sözleşmelerin yanında yatırım, finansman, pay devri ve ihale süreçlerini de doğru işlem türleriyle yazıyorum.

14 EKİM ÇARŞAMBA: YURT DIŞI ANLAŞMALARI VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

BİM (BIMAS): Yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik, finansal teknoloji ve yazılım alanlarında faaliyet gösterecek, 250 bin TL sermayeli yeni bir şirket kurulması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

Mia Teknoloji (MIATK): Robotaxi, Robovan, otonom hava ve deniz araçları ile akıllı mobilite teknolojilerini öncelikli yatırım alanları olarak belirledi.

Desa Deri (DESA): Bağlı ortaklığı Nuera aracılığıyla ABD merkezli Gozen Bioworks ve Türkiye'deki Gozen Institute ile biyomateryal teknolojilerine yönelik lisans sözleşmesi imzaladı.

Link Bilgisayar (LINK): Grovbi Teknoloji ile Sanal POS, Fiziki POS, CepPOS ve diğer ödeme çözümlerinin kurumsal yazılımlara entegrasyonu için iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Ekos Teknoloji (EKOS): Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni üretim tesisini devreye aldı. 14.383 metrekare inşaat alanına sahip tesisin yıllık 2 bin adet köşk üretim kapasitesi bulunuyor.

Gen İlaç (GENIL): Kazakistan'da İlopera ürünü için açılan ihaleyi kazandı. 2027 yılını kapsayan işin şirket satışlarına 838.620 dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Meditera (MEDTR): Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünün kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama hizmeti ihalesine katıldı. İhale sonucu henüz açıklanmadı.

Etiler Gıda (ETILR): Polonya merkezli Sweet Nuts ile yaklaşık 10,08 milyon euro, karşılığı 555,4 milyon TL referans bedelli gıda ürünleri satış sözleşmesi imzaladı. Nihai satış fiyatları piyasa koşullarına göre belirlenecek.

Masfen Enerji (MASFN): Yurt içindeki bir şirketle 10,2 milyon dolar, yaklaşık 502,9 milyon TL tutarında anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulum sözleşmesi imzaladı. Projenin 120 günde tamamlanması planlanıyor.

Koray GYO (KGYO): İstanbul Göktürk'teki Koray Upland projesinde bulunan bir bağımsız bölümün 21,19 milyon TL bedelle satışına yönelik sözleşme imzalanmasını kararlaştırdı.

Formül Plastik (FRMPL): Daha önce alınan yurt içi siparişlere ilişkin sevkiyat ve teslimat işlemlerinin planlanan tarihten önce tamamlandığını duyurdu.

15 EKİM PERŞEMBE: ŞARJ İSTASYONLARI VE ENERJİ İHALELERİ

Mia Teknoloji (MIATK): Bağlı ortaklığı Tripy, Karabük'teki bin konutluk projede elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu için beş yıllık sözleşme imzaladı. Yaklaşık 21,6 milyon TL gelir bekleniyor.

Aksu Enerji (AKSUE): Ayduran Elektrik'in satın alınması seçeneğinin değerlendirilmesine karar verdi. Şirket değerinin belirlenmesi için SPK lisanslı değerleme kuruluşu yetkilendirilecek.

Girişim Elektrik (GESAN): TEİAŞ'ın Hakkari Çukurca trafo merkezi yapım ihalesinde 390,93 milyon TL ile en avantajlı teklifi verdi. İhalenin kesinleşmesi ve sözleşme aşaması ayrıca takip edilecek.

16 EKİM CUMA: THYAO, TMSN VE DİĞER ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMALAR

Türk Hava Yolları (THYAO): CFM International ile 295 adede kadar Boeing 737 MAX uçağının motor ve yedek motor tedariki, bakım hizmetleri ve motor bakım merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.

Gersan Elektrik (GEREL): Çaycuma fabrikasında 2,4 MW kapasiteli çatı GES yatırımının tamamlanarak devreye alındığını açıkladı.

Çağdaş Cam (CGCAM): Yurt içindeki müşterilerinden 63,58 milyon TL tutarında yeni sipariş aldı. Sevkiyatların ekim ayında başlaması planlanıyor.

Akfen İnşaat (AKFIS): Bilişim Vadisi Terminal İstanbul projesinde iki ayrı çatı onarım ve tadilat işi için toplam 340 milyon TL + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

Emlak Konut GYO (EKGYO): 2026 yılının ilk dokuz ayında bağımsız bölüm ve arsa satışlarından toplam 62,33 milyar TL gelir elde edildiğini açıkladı. Bunun 56,81 milyar TL'si bağımsız bölüm ön satışlarından, 5,52 milyar TL'si arsa satışlarından oluştu.

Pasifik Eurasia (PASEU): Metrosis İnşaat'ın sermayesinin yüzde 50'sinin devralınmasına yönelik 5 milyon euroluk pay devir sözleşmesi imzaladı. PASEU'nun doğrudan alacağı yüzde 25'lik payın bedeli 2,5 milyon euro olacak.

US Yatırım Holding (USHOL): Bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding'in plastik ve enjeksiyon üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirketle olası yatırım veya satın alma görüşmeleri için gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY): Garanti BBVA'nın toplam 1,49 milyar TL anapara büyüklüğündeki üç bireysel tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesinde en yüksek teklifi verdi. İşlemin kesinleşmesi banka yönetim kurulunun onayına bağlı.

Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY): Garanti BBVA'nın 548,9 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari alacak portföyü ihalesinde en yüksek teklifi verdi. Kesinleşme için banka onayı bekleniyor.

Tümosan (TMSN): İstanbul Ağaç Peyzaj tarafından gerçekleştirilen iş makinesi ve araç alım ihalesinde yedi kısım şirketin uhdesinde kaldı. Açıklanan toplam ihale bedeli 1.153.896.940 TL oldu.

İntetra Teknoloji (INTET): Birleşik Seracılık'taki ilave yüzde 10 payı 250 bin dolar karşılığında satın aldı. Böylece şirketteki ortaklık oranını yüzde 51'den yüzde 61'e yükseltti.