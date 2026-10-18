Sosyal medya üzerinden ev ve araç ilanı yayımlayan işletmelere yönelik denetimlerde milyonlarca liralık cezalar kesildi. Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı ilan paylaşan 152 emlak ve oto galeri işletmesine bugüne kadar toplam 15,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Denetimlerin kapsamına sosyal medya platformları da girerken, Meta'ya 20 milyon TL, TikTok'a ise 4 milyon TL ceza kesildi. Bakanlık, Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok üzerinden ilan paylaşan işletmelerin uyması gereken kuralları da açıkladı.

152 İŞLETMEYE 15,2 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

Sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesini amaçlayan denetimlerde, Instagram, Facebook ve TikTok üzerinden mevzuata aykırı ilan yayımladığı belirlenen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Son yaptırımlarla birlikte bugüne kadar ceza kesilen işletme sayısı 152'ye, toplam ceza tutarı ise 15,2 milyon TL'ye ulaştı.

META'YA 20 MİLYON, TIKTOK'A 4 MİLYON TL CEZA

Denetimlerde yalnızca emlak ve oto galeri işletmeleri değil, sosyal medya platformları da yaptırımlarla karşılaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, EİDS'ye entegre olmadıkları ve kimlik ile yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle:

Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.: 20 milyon TL

20 milyon TL TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Ltd. Şti.: 4 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Meta'ya aynı kapsamda bugüne kadar kesilen toplam idari para cezasının ise 36,2 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA İLAN PAYLAŞANLAR DİKKAT!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dahil elektronik ortamlarda ilan paylaşan işletmelerin EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısına yer vermesi gerekiyor.

Paylaşımlarda kullanılan fotoğraf, video ve açıklamaların da doğrulanmış ilandaki taşınmaz veya taşıta ait olması zorunlu tutuluyor.

İLANLARDA FİYAT BİLGİSİ DE BULUNMALI

Bakanlık, sosyal medya platformlarında yayımlanan ev ve araç ilanlarında fiyat bilgisinin bulunmamasının tüketici mağduriyetlerine neden olabildiğini belirtti.

Bu nedenle ilan paylaşımlarında taşınmazın veya taşıtın fiyatının da açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Emlak ve oto galeri işletmelerinin yaptırımlarla karşılaşmamak için doğrulanmış ilan bağlantısını, fiyat bilgisini ve ilanla uyumlu görselleri paylaşımlarına eklemesi gerektiği ifade edildi.

BAKANLIKTAN YENİ DENETİM MESAJI

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması, sahte ilanların önlenmesi ve elektronik ticarette şeffaflığın sağlanması amacıyla sosyal medya üzerinden yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarını incelemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Bakanlık, işletmeleri mevzuata uygun ilan paylaşmaları konusunda uyardı.