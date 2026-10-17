Ticaret Bakanlığı, anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yasal asgari tutarlara yükseltmeleri için tanınan süreyi uzattı. Konuya ilişkin tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ” ile şirketlere sermaye artırımı işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.

Yeni düzenlemeyle, sermayesi yasal alt sınırların altında kalan şirketlerin sermaye artırımı işlemlerini tamamlamaları için son tarih 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.

HANGİ ŞİRKETLER SÜRE UZATIMINDAN YARARLANABİLECEK?

Tebliğ kapsamında süre uzatımından yararlanabilecek şirketler şöyle sıralanıyor:

Mevcut sermayesi yasal asgari tutarın altında kalan limited şirketler,

Sermayesi yeni yasal alt sınırları karşılamayan anonim şirketler,

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ancak başlangıç ve çıkarılmış sermayeleri yasal asgari tutarların altında kalan halka açık olmayan anonim şirketler.

Düzenlemeyle, kapsama giren şirketlere sermayelerini mevzuata uygun seviyeye yükseltmeleri için ek zaman tanınmış oldu. Şirketlerin belirtilen süre içinde gerekli sermaye artırımı işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.