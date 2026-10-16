Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların tedavi imkanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni ilaçların geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Işıkhan, 119’u yerli üretim olmak üzere toplam 131 ilacın daha geri ödeme kapsamına dahil edildiğini belirtti. Böylece yılbaşından bu yana geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 380’e ulaştı.

34 KANSER İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Bakan Işıkhan, yılbaşından bu yana geri ödeme kapsamına alınan 380 ilaç arasında 34 kanser ilacının da bulunduğunu bildirdi.

Paylaşılan listeye göre yeni düzenleme kapsamında 6 kanser ilacı, 22 diyabet ilacı, 14 pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı geri ödeme listesine dahil edildi.

IŞIKHAN’DAN HASTALARA ŞİFA MESAJI

Bakan Işıkhan, açıklamasında geri ödeme kapsamına alınan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni ederek vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesine alınan ilaçların, ilgili tedaviler için geri ödeme koşulları çerçevesinde hastaların erişimine sunulması bekleniyor.