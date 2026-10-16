Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, 100 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut 25 milyon TL’lik ödenmiş sermayesini yüzde 270 oranında artırarak 92,5 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

67,5 MİLYON TL'LİK BEDELSİZ ARTIRIMIN DETAYLARI

Toplamda 67,5 milyon TL tutarında gerçekleştirilmesi planlanan bedelsiz sermaye artırımının finansman kaynakları şu şekilde detaylandırıldı:

• Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları: 47 milyon 100 bin TL

• Geçmiş Yıl Kârları: 20 milyon 400 bin TL

SPK ONAY SÜRECİ BAŞLADI

Şirketin 9 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, sermaye artırımı ile şirket Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin tadil edilmesi amacıyla 16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla SPK’ya onay başvurusu iletildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

"Şirketimizin 100.000.000-TL sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile sermayesinin 25.000.000-TL ‘dan, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 67.500.000-TL artırılarak 92.500.000-TL ‘ye çıkarılması hususunda hazırlanan evraklar SPK onayına gönderilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."

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