Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları ve Volatiliteli Bağlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulamaya alınan kısıtlamalarda takvim takibi sürüyor.

Borsa İstanbul'un yayımladığı menkul kıymet tedbir listesindeki takvime göre, yeni bir uzatma veya ek tedbir kararı alınmaması halinde her iki hisse senedi de 16 Ekim 2026 Cuma gününden itibaren kısıtlamalar olmaksızın işlem görmeye başlayacak.

TEDBİRLERİ SONA EREN HİSSELER VE KALDIRILAN KISITLAMALAR

Bugün itibarıyla üzerindeki tedbirler kalkarak normal seans şartlarında işlem görecek hisse senetleri ve kaldırılan kısıtlamalar şu şekilde listelendi:

1. Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)



• Kaldırılan Tedbirler:

o Açığa satış yasağı

o Kredili işlem yasağı

2. Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)



• Kaldırılan Tedbirler:

o Açığa satış yasağı

o Kredili işlem yasağı

İŞLEM ŞARTLARI NORMALLEŞİYOR

Söz konusu hisselerde 16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar yeniden kredili işlem yapabilecek ve mevzuat çerçevesinde açığa satış imkânlarından yararlanabilecek.

Tedbirlerin sona ermesinin ardından hisselerin ilk seans günündeki hacim ve fiyat hareketleri piyasada yakından takip edilecek.

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