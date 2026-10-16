Borcunu erken kapatıp tapusuna bir an önce kavuşmak isteyen vatandaşlara sunulan yüzde 25 indirim fırsatında son başvuru tarihi 19 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Kampanya, borcun tamamını kapatabilenlerin yanı sıra bütçesine göre kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine de avantaj sunuyor:

• Tam Borç Kapatma: Borç bakiyesinin tamamını peşin olarak ödeyen alıcılar, net yüzde 25 indirim kazanarak tapularını hemen teslim alma hakkı elde ediyor.

• Kısmi Borç Kapatma: Borcun tamamını ödeyecek nakdi bulunmayanlar, kalan borç tutarının en az yüzde 25’ini yatırdıkları takdirde, ödedikleri bu tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor.

İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyen hak sahiplerinin şu kriterleri taşıması gerekiyor:

• Taksit Başlangıç Tarihi: Taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması,

• Borçsuzluk Şartı: Geriye dönük ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksitin yatırılmış olması,

• Kalan Taksit Sayısı: Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması (12 ay ve daha az taksiti kalanlar kampanya kapsamı dışında tutulmaktadır).

BAŞVURU SÜRECİ, GEREKLİ BELGELER VE KREDİ İMKÂNI

Başvurular, gayrimenkul sözleşmesinin imzalandığı ilgili banka şubeleri (T. Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) üzerinden yürütülüyor. Banka şubelerine gitmeden önce hazırlanması gereken evraklar ise şunlar:

• İlgili belediyeden temin edilecek Emlak Beyan Değeri Belgesi

• Güncel ve geçerli DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Poliçesi

Banka Kredisi İmkânı: Peşin ödeme için nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar, sözleşmeli bankalar üzerinden konut kredisi kullanarak da yüzde 25'lik indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde borcunu sıfırlayan alıcılara tapuları vakit kaybetmeksizin teslim edilecek.

Kritik Uyarı: İndirim fırsatı 19 Ekim 2026 mesai bitimi itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödeme taleplerinde indirim hakkı uygulanmayacak.