Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre, Türkiye genelinde ekim ayında 131 bin 72 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 50 bin 105'ini ilk el, 80 bin 967'sini ise ikinci el konutlar oluşturdu.

Geçen yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 13,1, ikinci el konut satışları ise yüzde 28,5 azaldı.

Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 38,2, ikinci el konutların payı ise yüzde 61,8 olarak hesaplandı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Ekim ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286 oldu.

Diğer konut satışları ise yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışlarının yüzde 17,8'ini ipotekli satışlar oluştururken diğer satışların payı yüzde 82,2 oldu.

KONUT SATIŞLARINDA AYLIK GERİLEME SÜRDÜ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ekim ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4, ikinci el konut satışları ise yüzde 24 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 4,8, ikinci el konut satışları yüzde 1,4 geriledi.

YABANCILARA 2 BİN 259 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 2 bin 259'a ulaştı.

Yabancıların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567 oldu.

EN FAZLA KONUTU RUSLAR SATIN ALDI

Ekim ayında Türkiye'den en fazla konut satın alan yabancılar Rusya Federasyonu vatandaşları oldu.

Ülke uyruklarına göre konut satışlarında ilk üç sıra şöyle oluştu:

Rusya Federasyonu: 477 konut

İran: 193 konut

Irak: 159 konut

İŞ YERİ SATIŞLARI 16 BİN 489 OLDU

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ekim ayında toplam 16 bin 489 iş yeri satıldı.

Bu satışların 5 bin 519'unu ilk el, 10 bin 970'ini ikinci el iş yerleri oluşturdu.

İlk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarken ikinci el satışlar yüzde 19,2 geriledi.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 37,4 artarak 724'e yükseldi. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 14 azalarak 15 bin 765 oldu.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA AYLIK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ekim ayında ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarken ikinci el satışlar yüzde 14,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 1,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,1 düşüş gösterdi.