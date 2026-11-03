Milyonlarca kiracı ve konut sahibinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerindeydi.

TÜİK'in verileri duyurmasıyla birlikte kasım ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami yasal artış oranı netleşti.

Mevzuat gereği kiralarda uygulanabilecek azami artış sınırı, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor.

Ekim Ayı Tavanı: Yüzde 31,49

Kasım Ayı Yeni Tavanı: Yüzde 31,23

Ekim ayında yüzde 31,49 olarak uygulanan tavan zam sınırında bu ay sınırlı bir gerileme kaydedilerek oran yüzde 31,23 seviyesine indi.

Sözleşmesini kasım ayı içerisinde yenileyecek olan mülk sahipleri, kiracılarına bu oranın üzerinde bir artış dayatamayacak.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU

Kasım ayında sözleşme süresi dolan ve mevcut kirası 20.000 TL olan bir konut/iş yeri için yasal tavan üzerinden yapılan hesaplama şu şekilde:

Kalem Tutar / Oran Mevcut Kira Bedeli 20.000 TL Yasal Kira Artış Oranı %31,23 Aylık Zam Miktarı 6.246 TL Yeni Aylık Kira Tutarı 26.246 TL

Mülk sahipleri ile kiracılar karşılıklı mutabakatla yasal sınırın altında bir artış belirleyebilmekte; ancak sözleşmelerde yasal oran olan yüzde 31,23'lük tavan aşılamamaktadır.