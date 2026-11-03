Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirini doğrudan ilgilendiren yıl sonu maaş zammında kritik bir viraj daha dönüldü.

Yılın ikinci yarısının ilk üç ayında açıklanan temmuz (yüzde 1,78), ağustos (yüzde 1,84) ve eylül (yüzde 1,84) verileriyle kümülatif artış yüzde 5,56 seviyesine taşınmıştı.

Ekim ayında tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 2,58 artış göstermesi ve yıllık enflasyonun yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçmesiyle 4 aylık kümülatif zam oranı yüzde 8,28 olarak netleşti.

• Temmuz 2026: Yüzde 1,78

• Ağustos 2026: Yüzde 1,84

• Eylül 2026: Yüzde 1,84

• Ekim 2026: Yüzde 2,58

• 4 Aylık Toplam Zam Oranı: Yüzde 8,28

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yapılan yüzde 17,76’lık artışın ardından, şimdiden yüzde 8,28’lik zam payını cebine koymuş oldu.

KÖK AYLIKLARDA TABAN SINIR ENGELİ

Açıklanan enflasyon farkı doğrudan emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak. Kök maaşı düşük seyreden hak sahiplerinin enflasyon zammı sonrasındaki aylığı, mevcut yasal taban sınır olan 23 bin 552 TL’nin altında kaldığı takdirde ele geçen fiili tutarda bir artış yaşanmayacak.

Bu tablonun önüne geçebilmek adına, önceki dönemlerde olduğu gibi TBMM nezdinde yeni bir yasal düzenlemenin yapılması ve taban emekli aylığının yukarı çekilmesi yönündeki beklenti ağırlık kazanıyor.

GÖZLER KASIM, ARALIK VE OLASI "REFAH PAYI"NDA

Nihai zam oranının netleşmesi için geriye kasım ve aralık ayı enflasyon verileri kaldı.

Yılın tamamlanmasıyla birlikte 6 aylık net enflasyon farkı kesinleşecek; ekonomi yönetiminin bu oranın üzerine ilave bir refah payı ekleyip eklemeyeceği ise yılın son günlerinde masaya gelecek.